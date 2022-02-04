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Berber, kuaför ve güzellik merkezi ücretleri zamlandı

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası’nın aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik merkezi ücretlerine zam yapıldı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezi ücretleri zamlandı
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İğneden ipliğe birçok üründeki fiyat artışından berber, kuaför ve güzellik salonu ücretleri de nasibini aldı. Son dönemde girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak Elbistan’da berber ve kuaför ücretlerine de zam yapıldı.

Yapılan zamla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası yönetim kurulu üyeleri Gazi Saygın, Celalettin Kebeli ve Fahri Erman, zamdan önceki ücretlerle girdi maliyetlerini bile karşılayamaz olduklarını söylediler.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan ürünlerin yanı sıra elektrik, su gibi giderlerin de ciddi oranda arttığını ifade eden Saygın, Kebeli ve Erman, esnafın ayakta kalabilmesi için zammın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladılar.

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası yönetim kurulu üyeleri Gazi Saygın, Celalettin Kebeli ve Fahri Erman, sunulan başlıca hizmetlerdeki yeni fiyatları da şu şekilde dile getirdiler:

“Berberlerde saç tıraşı 50 , sakal tıraşı 30 , çocuk saç tıraşı 30 , damat tıraşı 300 , nişan tıraşı 200 ve saç boyama ise 150 ’ye yükselmiştir.

Kuaför ve güzellik merkezlerinde ise normal makyaj 100 , topuz 150 , komple boya kısa saç için 150, uzun saç için 250 , perma kısa saç için 300, uzun saç için 500 , açma-boyama kısa saç için 300, uzun saç içinse 450 , kısa saç röfle 400, uzun saç röfle ise , gelin başı 700 , nişan ve kına başı ise 500 olarak belirlenmiştir. Yeni fiyatlar, 4 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacaktır.”

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BerberKuaför Ve Güzellik Merkezi ücretleri Zamlandı