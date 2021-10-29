Belediye personeline proje hazırlama eğitimi verildi

5 gün ve 40 saat süren eğitime, Elbistan Belediyesi Proje Birimi’ndeki personeller katıldı. Eğitimde, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslar arası ve ulusal ölçekte proje yazma ve hazırlamanın incelikleri ve detayları anlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) verdiği eğitim, belediyemizin proje hazırlama kapasitesinin artırılması açısından büyük önem arz ediyor. Bu eğitimle birlikte Proje Birimimizin şehrimizin geleceğine ve potansiyeline dönük yeni projeleri hayata geçirmesi, ilçemize daha fazla kaynağın aktarılması, projelerin hazırlık aşamasından uygulanmasına kadar süreçlerin en sağlıklı şekilde götürülmesiyle ilgili kapsamlı bilgiler aktarılmıştır.

5 gün ve 40 saat süren eğitimle Elbistan Belediyesi personeline proje yazma kültürünün geliştirilmesi, nitelikli proje hazırlama ve sunma kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktayız. Verilen eğitim ile ulusal ve uluslararası nitelikte proje üretebilen personeller ile kurumumuzun proje hazırlama ve sunma konusundaki ihtiyaçları karşılanıp daha etkin daha kaliteli projeler tasarlanıp sunulabilecektir.

Uluslar arası ya da ulusal ölçekteki fon kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılmasıyla birlikte de kentimize katma değer üreten projelerin kazandırılması sağlanacaktır” denildi.