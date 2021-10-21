Belediye başkanının yolu kesildi

Başkan Eker, alkollü oldukları ortaya çıkan kardeşlerin, kendisini ‘Senin kafana sıkacağım’ sözleri ile tehdit ettiklerini söyledi.

Yol kesme olayını anlatan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, “Elbistan’daki evime giderken Akpınar Mahallesi'ne geldiğimde ana yolun çaprazına bir aracın durdurulduğunu gördüm. Ben de kendi aracımla durduğumda iki kardeşin sarhoş bir halde beklediğini gördüm. İşine son verilen eski personelimiz A.Y., “Sen beni ekmeğimden ettin. Bugün olmazsa başka bir zaman senin kafana sıkacağım” diye tehditte bulundu. Ben de ona, “Belediye benim babamın çiftliği değil. Ben seni ekmeğinden ettiğiysem, işte, kanun, savcılık orada. Hakkını her türlü arayabilirsin. Hakkını da verirlerse gelip işine başlayabilirsin. Sonra benim kafama sıkacaksan 'gel sık' ben buradayım” cevabını verdim” dedi.

Başkan Eker, olayın polise intikal ettirdiğini ve şahıslardan şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.