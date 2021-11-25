Begonvil Pasta ve Baklava’dan birbirinden farklı lezzetler

Malatya Caddesi Akbank karşısında hizmet vermeye devam eden Begonvil Pasta ve Baklava, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilk defa Elbistan'da mor meyve ve sebzelerden elde edilen bileşenlerle, şeker hastalarının dahi yiyebileceği “Mormiks baklava”yı üreten Begonvil Pasta ve Baklava, ürün yelpazesini genişleterek, farklı lezzet ve çeşitleri ile müşterilerinin damak zevkine hitap ediyor.

Malatya Caddesi Akbank karşısında hizmet veren Begonvil Pasta ve Baklava işletme sahibi Teyfik Gök, başta “Mormiks baklava” olmak üzere farklı lezzetleri Elbistan halkının beğenisine sunduklarını belirterek, "Herkes tatlı yiyebilsin diye araştırıp kendimiz üretiyoruz. Şuan Elbistan'da bir vatandaşın gidip Kahramanmaraş'tan veya Gaziantep'ten tatlı alması gerekmiyor. Aynı kalitede tatlıları biz Elbistan'da üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Birçok farklı tatlı çeşidi ile müşterinin damak zevkine hitap ettiklerini ifade eden Gök, "Şu an kendi üretimimiz olan ürünler; Baklava, şöbiyet, bülbül yuvası, kadayıf, yeşil kadayıf, burma, sarma, dilber, billuriye, özel baklava, midye, cevizli baklava, soğuk baklava, ballı kadayıf, özel şöbiyet, dolama, yeşil dürüm ve paşa. Biz tüm bu tatlıları kendi imalathanemizde sağlıklı ve hijyenik bir şekilde en kaliteli malzemeleri kullanarak üretiyoruz. Künefe yemek isteyenleri ve şoklu dondurma almak isteyenleri de Begonvil'e bekliyoruz. Ayrıca sabah saatlerinde su böreği ve özel üretim olan tereyağlı simit üretiyoruz” dedi.