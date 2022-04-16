BBP’den gazetemize nezaket ziyareti

İspir ve Alagöz’e ziyaretlerinde BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, Alperen Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Tolgahan Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyarette gazetemizin yönetim kurulu üyelerinden Ökkeş Saatçi ile bir süre görüş alışverişinde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, yaptığı değerlendirmede basının önemine vurgu yaptı.

Kendisinin de Elbistanlı olduğunu hatırlatan İspir, “Bağımsız basını, demokrasilerin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Kahramanmaraş genelindeki basın kuruluşlarını temsilcileri ve yöneticileri ile hasbıhal etmeye özen gösteriyoruz. İlk ziyaretimi de memleketim Elbistan’ın köklü gazetesi olan Elbistanın Sesi ve Elbistan Kaynarca gazeteleri ile başlatmak istedim. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Belli bir çizgisi, basın etiği ve kalitesi, gerçekten birçok medya kuruluşuna örnek olan bir yapıda olan gazetelerimiz. Fedakar çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz de, basının her zaman özgür ve güçlü olmasından yana olduklarının altını çizdi.

Gazetelerimizin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek BBP heyetine teşekkür etti.