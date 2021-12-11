BBP’de Mahmut Yardımcıoğlu görevinden alındı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Büyük Birlik Partisi (BBP) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Genel Başkan Mustafa Destici’nin takdiriyle görevinden alındı.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç’un imzasıyla görevden alınan Yardımcıoğlu, yaptığı açıklamada, “Bazı parti politikaları ile kişisel düşüncelerimin örtüşmez hale gelmiş olmasından dolayı, BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevimi bugün itibariyle noktalamış bulunuyorum. Kamuoyunu saygı ile bilgilendirmek isterim” dedi.