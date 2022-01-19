Bayrak hocasından öğrencisine geçti

Elbistan Dağcılık Kulübü, merhum eczacı Hakan Coşkun ve altı arkadaşı tarafından 2007 yılında kuruldu. Uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında başarılı tırmanışlar yaparak gerek Elbistan’ın gerekse de ülkemizin tanınmasında büyük rol oynayan Elbistan Dağcılık Kulübü, 2017’de kurucu başkanı milli dağcı, rekortmen Hakan Coşkun’u Khan- Tengri (7010 m)dağı tırmanışı zirve dönüşü geçirdiği talihsiz bir kazayla kaybetmesinin ardından Murat Öztürk’ün başkanlığında çalışmalarına devam etti.

Elbistan Dağcılık Kulübü’nün olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurul sonrasında; merhum Hakan Coşkun’un antrenörlüğünde, Türkiye Dağcılık Federasyonu adına yurt içinde ve yurt dışında başarılı tırmanışlar gerçekleştiren kulüp sporcusu Mustafa Kemal Kadayıfçı, kulüp başkanlığına seçildi.

Bayrağı devralan Mustafa Kemal Kadayıfçı, “Rahmetli hocam Hakan Coşkun’un bizlere bıraktığı bu büyük emaneti hocamın adına yakışır bir şekilde bir üst seviyeye çıkartmak adına elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hakan ağabeyimin bizlere bıraktığı en büyük miras sporcu ahlakı ve disiplinli düşünce yapısıydı. Aynı ahlak ve düşüncelerle yeni yönetim kurulumuz Mikail Koç, Sedat Tontuş, Murat Öztürk ve Mehmet Erdem ile Elbistan’ımızın adını yapacağımız faaliyetlerle zirvelere yazmaya devam edeceğiz” dedi.