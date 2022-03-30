Bastığı sahte paraları piyasaya süremeden yakalanan şüpheli tutuklandı

Elbistan’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 100 ve 20 TL’lik banknotlar halinde 37 bin 680 lira sahte para ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz yıl aynı parada sahtecilik suçundan hakkında adli işlem yapılarak bir süre cezaevinde tutuklu kalan F.K. adlı şahsın aynı suçu işlediğine yönelik duyumlar üzerine harekete geçti. Şüpheli şahıs, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, denetimli serbestlikle cezaevinden çıkarılarak, suça ilişkin olası bağlantıları ve delillerin yerinin tespit edilmesi amacıyla her adımı izlendi. Daha sonra yine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda şahsın ikametinde arama yapıldı. Arama sonrasında 704 adet 20 TL’lik banknot ile 236 adet 100 TL’lik banknot olmak üzere 940 adet sahte para ele geçirildi. 37 bin 680 lira değerindeki sahte parayla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelinin sahte para basmada kullandığı yazıcı, tarayıcı cihaz, bilgisayar kasası ve çeşitli malzemelere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Yetkililer ise, özellikle sahte 20 TL’lik konusunda daha duyarlı olunmasını isterken; bu tür durumlarda 112 Acil İmdat Hattı’nın aranmasının önemine vurgu yaptılar.