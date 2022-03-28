Başkan Yılmaz güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 2. Olağan Kongresi yapıldı. Özel bir tesiste gerçekleştirilen kongreye, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, İstanbul teşkilatının parti yöneticileri, çevre ilçelerin başkanları, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, Bağımsız Türkiye Partisi Elbistan İlçe Başkanı Durdu Mehmet Yüksek ve partililer katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongre, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Kongrenin açılış konuşmasını Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz yaptı.

Ülke gündemini değerlendirerek konuşmaya başlayan Yılmaz, “İnsanlarımızda; belirli kişiler olmazsa ülke batar, biter mantığı oluşturulmaya çalışılıyor. Tarih boyunca, birçok güzel ve çalışkan insan bu millete hizmet etmiştir. Liderleri lider yapan millettir. Milletin olmadığı yerde lider olmaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin, 2023 seçimlerinden sonraki lideri de Dr. Fatih Erbakan’dır.

Ülkemizde sosyal ve ekonomik bir kriz var. Akaryakıt ve gıda başta olmak üzere bir kriz yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi, bu sorunların çözümünü, iktidara gelmeden önce sunmuştur. Milli Kaynak adlı kitabımızda; yıllık 150 milyar dolarlık kaynak paketi hazırladık. Bu bilimsel ve matematikseldir. Ülkenin sorunlarını değil çözümlerini konuşmamız lazım diyen bir siyasi partiyiz. O yüzden de iktidara gelmeden çözümleri hazırlıyoruz. Çözüm üretmiyorsan eleştirmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Bizim önerilerimiz uygulandığında ülkemiz hak ettiği yere gelecektir. Ayrıca, 81 ilimize yüzlerce refah projemiz var. İşbaşına geldiğimiz zaman ne yapacağız diye düşünmeyeceğiz. İşe başlar başlamaz hemen uygulayacağız” dedi.

Elbistan özelinde de kentin çok büyük sorunlarla boğuştuğunu kaydeden Başkan Yılmaz, “Elbistan, sahipsiz. Yıllar önce, alt yapı bozuk olduğu için kentin yarıdan fazlası zehirlendi ama kimse sahip çıkmadı. Bugün itibariyle de yollar çukurdan geçilmiyor. Milli serveti kaybediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimiz zaman yol medeniyet; insana hizmet Hakka hizmet mantığıyla hareket edeceğiz. Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından divan teşekkül ettirildi. Kongrenin siyasi konuşmalar bölümünde mikrofona davet edilen Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, kongrenin, Elbistan’ın yeniden ayağa kalkışı anlamına geldiğini söyledi.

Dere, şöyle devam etti:

“Bugün burada reaksiyona girmiş bir atom bombası gibi hareketin başladığı gündür. Güçlenerek tarihi yeniden yazacak noktaya doğruyu gidiyoruz. Ülkenin idaresinde bulunan insanlar, çiftçiler ve üreticiler yok olsun diye birileri ile işbirliği yapmışlar. İnsanımıza zulme devam ediyorlar. Her şeye Allah’ın günü zam geliyor. Bu neyin eseri? Milletimizin, üretimimizin yok olması pahasına bu kararları alıyorlar. Bu zalime dur diyecek Anadolu’nun yiğit insanları bu salonda. Elbistan’ın kalesinde Yeniden Refah bayrağı dalgalanacak. Çalıştığımızın karşılığını alacağız. Yeniden Refah bayrağını Elbistan Belediyesi’ne dikeceğiz. İnanmak, kararlılık ve niyet lazım.”

Başkan Dere, “Biz gemileri yaktık. Geri dönüş yok. Varımızı yoğumuzu; şartlar ne olursa olsun bütün Kahramanmaraş’ta Yeniden Refah bayrağı dalgalanacak. Bu cenk için bir imandır. Bu dava aşkı ile dopdolu olan insanlar yeniden ayağa kalktı. Anadolu insanının özünü, faizcilerden, tefecilerden, her türlü pislikten kurtarıp ‘rüşvet alan da veren de melundur’ diyen idareleri kuracağız inşallah. Hepinizi seferberliğe çağırıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Önümüze hangi duvar gelirse gelsin azmimizle yıkacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Mevcut başkan Fehmi Yılmaz, kongreye katılan delegelerin oyları ile tekrar aynı göreve seçildi.