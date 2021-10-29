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Başkan Vicdan’dan ‘rozet’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekinözü İlçe Başkanı Ali Vicdan, partisinin 2 belediye meclis üyesinin istifası ve AK Parti’ye geçmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Başkan Vicdan’dan ‘rozet’ açıklaması
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Ekinözü Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili üyeleri Ömer Kara ve Yusuf Yılmaz, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçmişti. Kara ve Yılmaz’a, rozetleri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal tarafından geçtiğimiz günlerde takılmıştı.

Bu konu ile ilgili olarak açıklama yapan CHP Ekinözü İlçe Başkanı Ali Vicdan, adı geçen belediye meclis üyelerinin partiden daha önceden istifa ettiklerini söyledi.

Belediye meclis üyelerinin, istifalarının yeni olduğu gibi kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Vicdan, “CHP listesinden seçilen ancak seçim sonrasında istifa eden Ömer Kara ve Yusuf Yılmaz’a rozet takılması manidardır. Ekinözü Belediyesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların gündemden düşmesine yönelik bir hareket olarak değerlendiriyoruz” dedi.

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Başkan Vicdandan Rozet Açıklaması