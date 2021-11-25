Başkan Tıraş’tan Çöllolar’da istihdam ve işletme süreci açıklaması

Başkan Tıraş, sahanın 6 ay içinde yeniden aktif hale gelmesiyle oluşacak 1000 kişilik istihdamda AEL’in devri sonucu EÜAŞ'a bağlı işletmelere tayin edilen işçilere öncelik tanınacağını belirtti.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla Çöllolar Kömür Sahasına yönelik geliştirilen projede ilk üretim 2009 yılında yapılmıştı. İlk 3 yılı yatırım, 25 yılı işletme olmak üzere projede toplam 28 yıllık sözleşme süresi öngörülen sözleşmede yıllık 17 milyon 25 bin ton kömür üretimi yapılması hükme bağlandı.

Toplam 544 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu sahada, 2011 yılı şubatında peş peşe göçükler yaşandı. Faciaların ilki 6 Şubat 2011, ikincisi 10 Şubat 2011 tarihinde meydana geldi.

6 Şubat 2011’de meydana gelen göçükte kamyon şoförü Yaşar Alkaya yaşamını yitirdi. Bu olaydan yalnızca 4 gün sonra, 10 Şubat 2011’de meydana gelen büyük göçükte de Ruşen Demir, Halil Tatlı, Nail Yılmaz, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Cuma Yıldırım, Kemal Elmas, Adnan Demir, Tuğran Gökhan ve Aydoğan Polat adlı işçiler toprak altında kaldı. Ekipler yalnızca Ruşen Demir’in cansız bedenine ulaşabildi. 9 işçinin cenazesi ise çıkarılamadı. Saha, göçükler sonrasında alınan karar doğrultusunda kapatıldı.

Sahanın işletmecisi Park Teknik, Çöllolar’ı geçen günlerde EÜAŞ’a devretti. Bu devrin ardından halihazırda özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan Linyitleri sahasından kömür temin edilen B Termik Santrali’nin ihtiyacının karşılanması için Çöllolar’da üretimin yeniden başlaması için süreç de hız kazandı.

Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) kurduğu işletme tesisi, Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) devredildi. Türkiye Kömür İşletmeleri de bölgeyi işletmeye açmakla ilgili izin süreçlerini başlatırken; geçtiğimiz hafta itibariyle de işletme müdürlüğü kuruldu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, sahanın yeniden işletmeye açılmasıyla ilgili olarak gelinen son noktayı açıkladı.

Başkan Tıraş, Çöllolar Kömür Sahası’nın yeniden işletmeye açılması için TKİ’nin izin sürecinde olduğunu hatırlatarak; 6 aylık da bir süre içinde faaliyetin başlamasının planlandığını bildirdi.

1000 kişilik bir istihdam oluşacağını aktaran Başkan Tıraş, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde EÜAŞ'a bağlı işletmelere tayin edilen işçilere bir davet gönderilerek onlardan talep alınacağını bildirdi.

Başkan Tıraş, "Çalışmak isteyenler burada istihdam edilecek. Orada 1000 yeni istihdam oluşacak. İşletme, ilan ya da ihale yoluyla kalan işçi istihdamını tamamlayacak" dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, şu açıklamalarda bulundu:

“Gurbette çalışan işçilerimizi, hemşerilerimizi evine dönmeleri için verdiğimiz mücadele hamdolsun sonuç vermeye başladı. En kısa sürede işçilerimiz Elbistan’ımızda iş gücüyle hizmet etmeye devam edecekler. TKİ, bölgeyi işletmeye açmakla ilgili izin süreçlerini başlattı. Yaklaşık 6 ay içinde olacağını tahmin ettiğimiz sürede bölgede işe başlanacak. Cumhurbaşkanlığımızdan izin almak şartıyla işe başlanıldığı tarihte; daha önce Türkiye’nin çeşitli yerlerinde EÜAŞ’a bağlı işletmelere tayin edilen personelden talep toplanacaktır. Öncelikte talepte bulunanlar burada istihdam edilecek. Talep, çalıştırılacak personel sayısını karşılamadığı durumda ise yine Cumhurbaşkanlığımızdan izin almak suretiyle personel istihdamı için yasal şartlar çerçevesinde ihale ya da ilana çıkılacaktır.

Bu vesileyle bölgemizde enerji alanında ciddi potansiyele sahip Elbistan’ımızda birçok alanda büyük katkıları bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, TBMM AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Sayın Ahmet Özdemir ve bölge milletvekillerimize ciddi emek ve hizmetleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.”