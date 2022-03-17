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Başkan Tıraş’tan A Termik’te ziyaret

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ni ziyaret ederek yetkililerden FGD filtre sistemi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Tıraş’tan A Termik’te ziyaret
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 Santralin işletme müdürü Hakan Tutuş’la birlikte sahada incelemelerde bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yaptığı değerlendirmede, FGD filtre sisteminin kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Hava kirliliği, çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem arz eden sistemin devreye alma sürecinin ise devam ettiğini bildiren Başkan Tıraş, “Çelikler Holding A Termik Santrali Müdürü Sayın Hakan Tutuş’u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Santralimizde kurulumu tamamlanan FGD tesisinin devreye alma süreci devam etmekte olduğu bilgisini aldık. Proje kapsamında 4.ünitenin devreye alma çalışmalarına başlandığı en kısa sürede devreye alınacağı üstelik diğer 3 ünite projelerinde ise sona gelinerek nihayete ulaşacağı bilgisini hemşerilerimiz adına memnuniyetle karşıladık” dedi.

Başkan Tıraş, santraldeki süreci yakından takip etmeyi de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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