Başkan Tıraş: “Milletin partisi 19 yıldır milletin hizmetinde”

AK Parti, o dönem siyasi yasağı nedeniyle Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yüzde 34,28 oy alarak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Bundan sonraki süreçte, siyasi yasağının kaldırılmasıyla Erdoğan liderliğinde yol almaya devam eden AK Parti, kesintisiz iktidar sürecinde 19. yılına girdi.

Partisinin kesintisiz olarak 19 yıldır iktidar olmasının yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, 3 Kasım 2002 tarihinin Türkiye siyasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yaptı.

AK Parti’nin gücünü her zaman milletten aldığını ifade eden Başkan Tıraş, “AK Parti, bu aziz milletin bağrından çıktı. AK Parti’nin hamurunu millet yoğurdu” dedi.

Başkan Tıraş, şöyle konuştu:

“Siyasetimizin temelinde millet var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' özdeyişini referans olarak günlük politikamızın merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde milletten aldığımız güç, bu topraklara duyduğumuz aşk, siyasetin millete hizmet etmek, sorunları çözmek için yapılması gereğine olan inanç ile 19 yıldır ‘durmak yok yola devam’ düsturu ile yürüyoruz. İlk günkü ruhla, coşkuyla, azim ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inandığımız yolda 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyoruz. 19 yıldır AK kadrolara güvenen ve inanan aziz milletimize ve kıymetli hemşerilerimize şükranlarımızı arz ederim.”