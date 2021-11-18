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Başkan Tıraş, ADSM’nin yeni binasında incelemelerde bulundu

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasının hizmete başlamasıyla ilgili olarak, “Bölgenin en kapsamlı ve donanımlı diş hastanesinden biri ilçemize kazandırıldı” dedi.

Başkan Tıraş, ADSM’nin yeni binasında incelemelerde bulundu
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AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Belediye Başkan Vekili Zeynel Er’le birlikte 21 diş hekimi ve 90 personeli ile sadece Elbistan’a değil çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet sunan Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasında incelemelerde bulundu. Başkan Tıraş, Elbistan ADSM Başhekimi Alparslan Saydam ve ADSM Müdürü Tahsin Öztunç’tan sağlık tesisi ile ilgili bilgi aldı.

Burada bir değerlendirme yapan Başkan Tıraş, Elbistan’ın, il statüsündeki bir sağlık yatırımına daha kavuştuğunu söyledi.

Elbistan ADSM’deki ünit sayısının da arttırılması yönünde gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Tıraş, şöyle konuştu:

“Sadece Elbistan’a değil, çevre ilçelerimizle birlikte Malatya, Sivas ve Adıyaman’ın bölgemize yakın ilçelerinden gelen hastalara da hizmet veren bir ADSM’miz var. Çok şükür, yeni binası tamamlandı ve hizmete açıldı. Sağlık alanında önemli yatırıma daha kavuştuk. Yılda 100 binden fazla insanın tedavi için başvurduğu ve yoğun bir hasta sirkülasyonun yaşandığını göz önüne alırsak; ameliyathanenin de yer aldığı bu merkezde, diş tedavisi, protez, diş eti hastalıkları tedavisi, çocuk ağız ve diş sağlığı hizmetleri, implant uygulamaları da yapılabiliyor olması ilçemiz adına sevindirici bir gelişme.

Bu önemli sağlık yatırımının ilçemize ve bölgemize kazandırılmasında şehrimizin evladı Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın büyük katkısı ve emeği var. Kendisi, bölgemizde ‘A’ kalite sağlık hizmeti verilmesi için yoğun çaba harcıyor. Sayın Ünal başta olmak üzere bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

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Başkan TıraşADSMnin Yeni Binasında Incelemelerde Bulundu