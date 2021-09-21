Başkan Tıraş, 1 yıllık görev süresini değerlendirdi

Başkan Tıraş, ‘Hayat yalnızca geriye dönük anlaşılır, ancak ileri doğru yaşanmak zorundadır’ diyerek hem geçmişin muhasebesini yaptı hem de gelecekte de çözüm odaklı görev anlayışını sürdüreceğini vurguladı.

20 Eylül 2020’deki 7. Olağan Kongre’de AK Parti Elbistan İlçe Başkanı olan Ahmet Tıraş, görevinde 2.yıla adım attığını belirterek, “Ağaç dalıyla gürler’ derler. Biz de yol arkadaşlarımızla bu güzel yolu yürümenin kutsiyetine inanıyor, çaba ve gayretlerimizi bu uğurda feda etmenin güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’ndaki çalışma arkadaşlarıma fedakârlıkları, gayret ve çabaları dolayısıyla teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Sorgulanmayan yaşamın, yaşanmaya değer olmadığını dile getiren Başkan Tıraş, kente ve şehirde yaşayanlar için yaptıklarının muhasebesi olarak şunları söyledi:

“Hayat yalnızca geriye dönük anlaşılır, ancak ileri doğru yaşanmak zorundadır. Bu yüzden yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri programlı biçimde sıralamaya koyarak adım adım dava ruhuyla teşkilatımızda her birimin üzerine hangi görev ve sorumluluk düşüyorsa büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında görev almak şerefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Tüm dünya ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinde devletimizin almış olduğu önlemlerle beraber hemşerilerimizin sağlığını daha hızlı, pratik ve doğru karar ve müdahalelerle ayakta tutmanın kaygısıyla birçok alanda gayret içerisinde bulunmaya özen gösterdik.

Elbistan’ımızın bu süreçte hizmet ve yatırımlarının takibini yaparak ilçemizde hizmete açılması planlanan yatırımları hızlandırarak hizmetleri hemşerilerimizin ayağına götürmek için var gücümüzle çalışmaya özen gösterdik. En önemlisi olarak gördüğüm; insanımızın sorunlara karşı onları dinleyebilmeyi, anlamayı, yardımcı olmanın yollarını arayarak onların gözlerindeki mutluluğa talip olmanın güzelliğini yaşadık. Düğünlerde mutlu günlerinde mutluluklarını paylaştık. Cenaze gibi acıların paylaşıldığı mühim günlerde yanlarında bulunarak acılarını paylaşmaya özen gösterdik. Çünkü nereden geldiğimizi ve bizleri bu görevlere getiren yanımızda olan hemşerilerimizin sosyal yaşamında görülen sorunların çözümünde ne kadar başarılı olabiliyorsak o ölçüde görev ve sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz demek olduğu bilinciyle hareket ettik.”

Tüm teşkilat mensupları ile birlikte kol kola ve omuz omuza çalıştıklarını belirten AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Şehirdeki ihtiyaçları ve şehrimizde nelerle karşı karşıya kalabilecekleri ve hatta eğitim, sağlık, sosyokültürel yaşamları için daima hizmet arayışı içinde bulunduk ve bununla da hiçbir zaman yetinmedik. Çünkü biliyoruz ki Elbistan halkı her şeyin en iyisini hak ediyor.

Ahmet Tıraş, bu şehrin bir evladı; yani sizlerin ağabeyi, kardeşi, dostu ve arkadaşıdır. Bu yüzden teşkilatımıza uğrayıp çayımızı içmek için gelen hatta sorunlarını izah edip yapabileceksek fayda sağlamak gibi kutsal nasibi aramanın erdemiyle sizlere bir telefon kadar yakın olduğumuzu bilinmesini istiyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz demeden mücadele veren Sayın Mahir Ünal Bakanıma, İl Başkanım Sayın Fırat Görgel, MHP İl Başkanım Sayın Ertuğrul Doğan, Kahramanmaraş’ımızın kıymetli milletvekillerine, MHP Elbistan İlçe Başkanım Sayın Üzeyir Bostan ve teşkilatta birlikte yol yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımın şahsında Cumhur İttifakı mensuplarına büyük ve güçlü Türkiye yolunda adım adım yükselen hizmet siyasetine inanarak bizlere bu güveni sağlayan Elbistan halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.