Başkan Taşkın’dan şiir açıklaması

Bazı şiirlerde medeniyetimize ve milli değerlerimizle bağdaşmayan ifadelerle karşılaşıldığını belirten Yeniden Refah Partisi Nurhak İlçe Başkanı Hüseyin Taşkın, kendisinin de bu duruma şahitlik ettiğini dile getirdi.

Taşkın, şöyle konuştu:

“Medeniyetimizin, kutsal değerlerimizin, tarihimizin ve ecdadımızın hiçe sayıldığı şiir ya da yazı ne olursa olsun çocuklarımıza ulaşmadan mutlaka denetimden geçirilmesi gerekiyor. Bu tür şiirler, geleceğimiz olan çocuklarımızın zihinlerinin bulanmasına ve toplumumuzun sinir uçlarına basılmasına neden olabilir. Kimsenin milletimizin kutsal değerlerine ve medeniyetimize hakaret etme yetkisi ve hakkı yoktur. Herkes birbirine saygılı olduğu gibi kutsallarına da saygı duyacak. Özümsediğimiz ve benimsediğimiz değerlere karşı da mutlaka saygıyı korumak gerekiyor.

Bizzat kendi çocuğumun bu durumla karşı karşıya kalması karşısında bu açıklamayı yapmayı zaruri gördüm. Milli bayramlarımızda şiir okumak, çocuklarımız için bir övünç ve gurur kaynağıdır. Çocuklarımız bu şiirleri ezberlemek ve güzel şekilde okumak için günlerce öncesinden çalışmalara başlıyor. Bizim isteğimiz, şiirlerin çocuklarımıza verilmeden bir kontrol ve süzgeçten geçirilmesidir. Okullarımızda bu tip şiirlerin çocuklarımızın eline geçmemesine fırsat verilmemelidir. Bu tür şiirlerin verilmesi durumunda da gerekli incelemenin mutlaka yapılmasını istiyoruz.”