Başkan Taşkın: “Halkımızın zam virüsünden korunmasını istiyoruz”

Başkan Taşkın, başta temel gıda olmak üzere hemen hemen tüm ürünlerdeki zamlar nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkati çekti.

Bu durumun, toplumun tüm kesimlerince tedirginlikle karşılandığını anlatan Yeniden Refah Partisi Nurhak İlçe Başkanı Hüseyin Taşkın, “Ülkemizdeki ekonomik durumdan ve alım gücünün düşmesinden tedirgin oluyoruz. Temel gıda ve ihtiyaçlarımızdan akaryakıta kadar birçok ürüne aşırı bir şekilde zam yapılması, milletimizin ekonomiye güvenini kaybetmesine neden oluyor. Mübarek Ramazan ayının yaklaştığı günlerde fakir fukara insanların iftar sofrasına nasıl oturacağının vebali göz önünde bulundurulmalıdır. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı bu zulme bir çözüm bulunması zamanı gelmiş de geçmektedir” dedi.

Asgari ücretin, açlık sınırında kaldığını ifade eden Başkan Taşkın, “Yeniden Refah Partisi olarak sürekli halkın içindeyiz. Fahiş fiyatlar nedeniyle asgari ücret bile artık açlık sınırında kaldı. Pandemi dönemindeki devletimizin memur ve kolluk birimlerimiz virüse karsı nasıl mücadele verdiyse, şimdi de zam virüsünden halkımızın korunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.