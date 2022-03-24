Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Ekmek fiyatında zam tartışması
Ekmek fiyatında zam tartışması
Çocuklara orman ve ağaç sevgisini aşıladılar
Çocuklara orman ve ağaç sevgisini...
Elbistan’ın ilk tekstil fabrikası 300 personelle işe başlıyor
Elbistan’ın ilk tekstil fabrikası 300...
İlçe protokolü huzurevinde gönül aldı
İlçe protokolü huzurevinde gönül aldı
Üreten kadınlara Avrupa pazarının yolu açılıyor
Elbistanlı üreten kadınlara Avrupa pazarının...
banner191
banner162

Başkan Taşkın: “Halkımızın zam virüsünden korunmasını istiyoruz”

Yeniden Refah Partisi Nurhak İlçe Başkanı Hüseyin Taşkın, vatandaşın belini büken fahiş fiyat artışlarına karşı etkin bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini belirterek, “Halkımızın zZam virüsünden korunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Taşkın: “Halkımızın zam virüsünden korunmasını istiyoruz”
banner167

Başkan Taşkın, başta temel gıda olmak üzere hemen hemen tüm ürünlerdeki zamlar nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkati çekti.

Bu durumun, toplumun tüm kesimlerince tedirginlikle karşılandığını anlatan Yeniden Refah Partisi Nurhak İlçe Başkanı Hüseyin Taşkın, “Ülkemizdeki ekonomik durumdan ve alım gücünün düşmesinden tedirgin oluyoruz. Temel gıda ve ihtiyaçlarımızdan akaryakıta kadar birçok ürüne aşırı bir şekilde zam yapılması, milletimizin ekonomiye güvenini kaybetmesine neden oluyor. Mübarek Ramazan ayının yaklaştığı günlerde fakir fukara insanların iftar sofrasına nasıl oturacağının vebali göz önünde bulundurulmalıdır. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı bu zulme bir çözüm bulunması zamanı gelmiş de geçmektedir” dedi.

Asgari ücretin, açlık sınırında kaldığını ifade eden Başkan Taşkın, “Yeniden Refah Partisi olarak sürekli halkın içindeyiz. Fahiş fiyatlar nedeniyle asgari ücret bile artık açlık sınırında kaldı. Pandemi dönemindeki devletimizin memur ve kolluk birimlerimiz virüse karsı nasıl mücadele verdiyse, şimdi de zam virüsünden halkımızın korunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Taşkın: Halkımızın Zam Virüsünden Korunmasını Istiyoruz