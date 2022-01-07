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Başkan Şahin’den gazetemize ziyaret

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı ve başkan adayı Kemal Şahin, gazetemizi ziyaret etti.

Başkan Şahin’den gazetemize ziyaret
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Gazetemizin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi ve Hasan Göçer’le bir süre görüş alışverişinde bulunan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı ve başkan adayı Kemal Şahin, olağan kongre sürecini sonlandırdıklarını ve seçim gününün geldiğini söyledi.

Artık sözün üyelerinde olduğunu dile getiren Başkan Şahin, “4 yıl önce göreve geldiğimizde esnaf dostu oda sözü vermiştik. Bu süre zarfında da gerek icraatlarımızla gerekse de çeşitli kampanyalar ve faaliyetlerimizle bunu tüm esnafımıza yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. Genel kurulumuzu, demokrasi ve sağduyu içerisinde tamamlamak istiyoruz. Sandıktan çıkan sonuç, üyemizin kararı ne ise olacak.

4 senelik görev süremizde her zaman esnaftan yana olmaya çalıştık. Her türlü sorununda esnafımızın yanında olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de esnaflarımızın desteği ve teveccühü ile onlar için ter dökmeyi ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Tüm üyelerimizi ve esnaflarımızı 8 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağan kongremize davet ediyoruz. Genel kurulumuz, esnaflarımıza ve şehrimize hayırlar getirsin. Tercih esnafımızın; takdir Allah’ındır” değerlendirmesinde bulundu.

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Başkan Şahinden Gazetemize Ziyaret