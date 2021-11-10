Başkan Şahin’den bisiklet yolu teşekkürü

Elbistan’da 2019 yılında uygulamaya geçirilen bisiklet yolu projesi, alınan kararla birlikte yeniden düzenlenecek. Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, yaptığı açıklama ile bisiklet yolu projesindeki değişikliğin kent merkezindeki esnaflar açısından sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Bisiklet yollarının kaldırılması ve caddelerde geçici olarak araç parkına izin verilmesinin, esnaflar açısından bir rahatlama getireceğini ifade eden Başkan Şahin, “Elbistan Belediyesi, 2019 yılında kentimizde bisiklet yolu projesi başlatmıştı. Bisiklet yolu olarak dizayn edilen caddelerde araç parklarının azalması ister istemez kent merkezimizdeki esnaflarımıza da olumsuz yansımalara neden olmuştu. Geçtiğimiz aylarda bisiklet yolu ile ilgili olarak bir memnuniyet anketi düzenlenmişti. Esnaflarımız da bu ankette yolların kaldırılmasını talep etmişlerdi. Biz de esnaflarımızın bu yöndeki taleplerini Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e ileterek mağduriyetin önüne geçilmesini istemiştik.

Gelinen noktada; Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz, bisiklet yolu projesi ile ilgili yeni adım atılacağını beyan etti. Yeni düzenleme, elbette esnaflarımız açısından önemli. Caddelerde araç parkının olmasıyla birlikte esnaflarımızın işlerine olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. Sayın Başkanımıza esnafın sesini duyduğu için teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Bisiklet yollarının kaldırılması ile birlikte kaldırım işgaline de izin verilmeyeceği yönünde karar alındığını hatırlatan Başkan Şahin, tüm esnaflara da çağrıda bulunarak kurallara uymalarını istedi.