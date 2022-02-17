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Başkan Şahin, “Yakıt fiyatlarına yetişemeyen esnafımıza acil destek istiyoruz”

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, akaryakıt zamları başta olmak üzere araç bakım maliyetleri ve personel giderleri gibi tüm girdileri artan esnafın acil olarak desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Şahin, “Yakıt fiyatlarına yetişemeyen esnafımıza acil destek istiyoruz”
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‘Otobüsçü, minibüsçü, taksici ve kamyoncu esnafımız artan maliyetlerle başa çıkamaz durumda’ diyen Başkan Şahin, ticari akaryakıt uygulaması önerisinde bulundu.

Ulaştırma ve taşımacılık sektöründe kullanılan akaryakıt lokomotif ürün olduğu için gelen her 1 kuruş zammın her ürünü yakından ilgilendirdiğini ifade eden Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Halk otobüsü, kamyoncu, öğrenci servisi, taksi ve taşımadaki tarifeler, esnafın emeğini karşılamaz oldu. Taşımalı eğitimdeki servisçi esnaflarımız için de mutlaka fiyat farkı verilmeli” şeklinde konuştu.

Litre fiyatı 15 liranın üzerine çıkan mazotta KDV'nin kaldırılmasını ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanmasını isteyen Başkan Şahin, “Son 1 yıl içerisinde araç yakıtlarına gelen zamlar ile esnaflarımız zor durumda kaldı.  2021 yılı şubat ayında motorin litre fiyatı 6 liranın üzerindeyken 2022 yılı şubat ayına kadar gelen dönemde yüzde 134 zam geldi. Esnafımız adeta marşa basmaktan korkar hale geldi. Devletimizin esnaf ve sanatkârımızı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alması gerekiyor. Esnafımızın refah seviyesinin yükseltilmesi ve emeklerinin karşılığını alması noktasında gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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