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Başkan Şahin, “Esnaflara nefes aldıracak adımlara ihtiyaç var”

Elbistan Esnaf Odası Başkanı Kemal Şahin, esnafların doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini belirterek yaşanan sıkıntılar için alınacak önlemleri sıraladı.

Başkan Şahin, “Esnaflara nefes aldıracak adımlara ihtiyaç var”
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Faturaları hafifletecek özel tarife uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Şahin, vergi, e-haciz, ÖTV gibi kalemlerde adım atılarak esnafı rahatlatacak yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Elbistan Esnaf Odası Başkanı Kemal Şahin, taleplerini şu şekilde dile getirdi:

“Bakkal, büfe, kuyumcu, lokanta, kasap, güzellik salonları, kuaför, berber esnaflarımızın elektrik, doğal gaz fiyatlarının artması sebebiyle girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle esnafa özel indirimli tarifeler uygulanmasını ve 210 kW olan elektrik kotasının artırılmasını istiyoruz.

Yine, esnafımızın ödemede zorlandığı Bağkur, SGK primleri, teşvikler ile kapsamının genişletilmesiyle birlikte makul seviyelere indirilmesi gerekiyor. Esnaflarımıza özel olarak akaryakıttan ÖTV alınmamasını talep ediyoruz. Pastacı, tatlıcı esnaflarımız için şeker fiyatlarının düşürülmesi, fabrika fiyatlarından esnaflarımızın faydalandırılmasını gerekiyor. Piyasanın sıkıntılı olduğu bu günlerde e-haciz uygulamasının esnetilmesi ve defter tutma hadlerinin yeniden belirlenmesi de esnafımıza nefes aldıracaktır.”

Perakende yasasının bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini vurgulayan Elbistan Esnaf Odası Başkanı Kemal Şahin, “Perakende yasası ile birlikte zincir marketlerde gıda harici ürünlerin satılmaması sağlanarak haksız rekabetin önüne geçilmesini istiyoruz. Elektrik, doğal gaz faturalarının yüksekliği nedeniyle vergi yapılandırmasını ödeyemeyen esnaflarımıza yapılandırma taksitlerinin ödemelerinde kolaylık sağlanması da önem arz ediyor. Tüm bankalardan esnafa özel uygun ödeme koşullarıyla kredi paketleri bekliyoruz. Sokaklarımızın güneşi esnaflarımızın ışıklarının sönmemesi için taleplerimizin uygulanması halinde alım gücünün yeniden artacağına inanıyoruz. Böylece enflasyon düşerek, piyasalara güven ve hareketlilik gelecektir. Her daim esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan devlet büyüklerimizden taleplerimize kulak vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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