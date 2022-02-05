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Başkan Şahin, esnafa özel elektrik tarifesi istedi

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, yapılan zamlarla birlikte esnafın elektrik faturasının altından kalkamadığını belirterek, “Elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı” dedi.

Başkan Şahin, esnafa özel elektrik tarifesi istedi
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En az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws'ye çıkartılmasının esnafa fayda sağlamadığını dile getiren Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, yaptığı açıklamada, “Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken, kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi” ifadelerini kullandı.

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