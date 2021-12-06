Başkan Şahin: “Bağ-Kur primleri 2022’de artırılmamalı”

Başkan Şahin, en düşüğü 1055 Lira olan primlerin daha da aşağıya çekilmesinin esnafımızı rahatlatacağına dikkati çekti.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanmasının beklendiğini hatırlattı.

‘Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı’ diyen Başkan Şahin, şöyle konuştu:

“Kendi Bağ-Kur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016’dan beri devam eden yüzde 5’lik indirim söz konusu. Fakat bu oran yeni yılda yüzde 10’a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı. Öte yandan Bağ-Kur prim ödemelerinde kredi kartı ile ödemelerde 26,38 liraya kadar ek hizmet ücreti de alınıyor. Kredi kartı ile ödemek isteyen esnafımızdan online web site üzerinden alınan hizmet ücreti alınmamalı. Bunun gibi uygulamalar yapılması ve primlerin düşürülmesi esnafımız için ve devletimiz için önemli bir adım olacaktır.”

Esnafı korumanın ekonomiyi koruma anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Şahin, “Emeklilik yaşı gelen fakat oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız hafta sonu bayram tatil ayırt etmeksizin SSK’lıya göre neredeyse iki kat fazla çalışıyor hem gün olarak hem de saat olarak. SSK’lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyorken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu yaklaşık 5 yıllık fark ile ilgili de çalışma yapılmalı ve uzun zamandır bu konuda müjde bekleyen esnafımız rahatlatılmalı” ifadelerini kullandı.