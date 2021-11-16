Başkan Safi: “Dedelerimizin, babalarımızın hayaliydi; gerçek oluyor”

Başkan Safi, Karakuz Barajı’nın inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, yaptığı değerlendirmede, “İlçemiz için çok önemli olan Karakuz Barajının hayırlı olmasını diliyorum. 65 yıllık hayalimiz nihayet gerçekleşiyor. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Başkan Safi, şöyle konuştu:

“Afşin’deki çiftçilerimizin 65 yıllık rüyasını, 720 günde gerçeğe dönüştürecek dev proje de inşaat çalışmalarını yerinde gördük ve hızlı bir şekilde baraj inşaatımız devam ediyor. Barajın temelden yüksekliği 77 metre 86,89 milyon m³ su biriktirme hacmine ve 131 bin 740 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Ayrıca enerji maksatlı olan Karakuz Barajı ile yıllık 16,36 milyon kWh enerji üretilecek. Ayrıca saniyede 33 litre içme-kullanma suyu ve C Termik Santrali’ne de soğutma suyu verilecek. Barajda, barajda 4.48 mw kurulu gücünde HES yer alacak. Afşin ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacak. Bu proje babalarımızın, dedelerimizin hayaliydi, rüyasıydı ve gerçeğe dönüştü.”

13 mahalledeki toprakların baraj suyu ile hayat bulacağını dile getiren Başkan Safi, “Yarım asırlık proje AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın desteğiyle inşallah gövde ve sulama projesi 2023’te bitecek. Hurman Çayı üzerine inşa edilen Karakuz Barajı’nın yapım ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla Altunelma, Alemdar, Alparslan, Emirilyas, Çobanbeyli, Kangal, İnciköy, Berçenek, Tanır, Büğet, Kaşanlı, Çomudüz ve Arıtaş mahallelerindeki zirai araziler suyla buluşturulacak. Mahallelerimizin arazilerinde sulu tarım yapılacak. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emek ve çaba sarf eden başta AK Parti Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal olmak üzere bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.