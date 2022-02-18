Başkan Polat: “6 siyasi partiden önce Elbistan’ın sorunlarını konuşun”

Ankara’nın siyasetinin Ankara’ya bırakılması gerektiğini belirten Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, “Ülkemizin zor zamanlar yaşadığı bu günlerde, ülkemizde meşru olarak siyaset yapan 6 siyasi partimizin değerli genel başkanlarının bir araya gelip ülke sorunlarını konuşması ve bu sorunlara bir çıkış yolu aramak için istişarelerde bulunmasını, iktidarlarının sallandığını ve kaçınılmaz sona doğru doğru gittiğini gören kibir abidesi iktidar yanlıları tarafından büyük bir endişe ve korkuyla takip edildiğini görüyoruz” dedi.

Başkan Polat, şunları söyledi:

“Öncelikle AKP İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tıraş beyin Ankara’nın siyasetini Ankara’ya bırakıp Elbistan’ın sorunlarıyla ilgilenmesi çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Sayın Tıraş 6 siyasi partinin görüşmelerini değil de önce Elbistan’ı bir konuşun. İktidarınız döneminde ne hizmet yaptınız ne yapacaksınız? 150 bin nüfuslu Elbistan’ı 3 dönemdir hâlâ köy görüntüsünden kurtaramadınız. Önce buna bir çözüm bulun. Tabii ki ittifakları konuşacaksak ona da elbet cevabımız vardır.

Bu ülkenin sorunları bu ülkenin insanlarıyla, siyasi partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla konuşulur. Sayın Tıraş'a sormak isterim 6 siyasi partinin bir araya geldiğini dert edindiği kadar rica minnetle ülkemize davet edilen ve Mart ayında Türkiye’ye gelecek olan İsrail Cumhurbaşkanının gelmesini dert etmiş midir? Belki de Şimon Perez gibi mecliste de konuşturulacak, ya da 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olduğu söylenen Birleşik Arap Emirlikleriyle kurulan dostluğu dert etmiş midir? Ülkemizdeki ekmek, ayçiçeği yağı fiyatlarını dert etmiş midir? Akaryakıt fiyatlarını, elektrik faturalarını dert etmiş midir? Daha bunlara onlarcasını ekleyebilirim ama bu kadarla yetinelim.”

Kutuplaştırma, ayrıştırma ve ötekileştirmeyle bir yere varılmayacağını vurgulayan Başkan Polat, “Sayın Başkan HDP’nin gizli ortak olduğunu büyük dert etmiş, tabi Geçmişte el ele kol kola megri megri söylediklerini, çözüm sürecini, Dolmabahçe mutabakatını, davul zurnayla terörist karşıladıklarını, çadır mahkemelerini unutmuş olmalı. Sayın Başkan biz Saadet Partisi olarak gizli saklı iş yapmayız ve gizli işlerin içinde de olmayız. Tabii dertleri HDP falan değil, eğer HDP seçmeni bu gün iktidara desteğini açıklasa öyle ki; MHP ve HDP arasında secim yapmaları gerekse bunların gözünde MHP hain olur HDP vatanperver olur.

Siyaseti oy uğruna bu kadar ayağa düşürmeyin değerli başkan. Kutuplaştırmayla, ayrıştırmayla, ötekileştirmeyle bir yere varılmaz. Belki kısa vadede fayda sağlar, ama bu millete bir faydası olmaz. Tepede siyaset yapanlar zillet diyor, illet diyor ama emin olun Anadolu’nun insanı bunu asla tasvip etmiyor sayın başkan. Zillet demek size bir şey kazandırmaz. Biz Saadet Partisi olarak bu sözleri asla söylemeyiz; söylenmesine rıza göstermeyiz. Biz bu milletin birlik ve beraberliği için 50 yıldır ilk günkü aşk ve inançla çalışıyoruz; çalışmaya da devam edeceğiz. Bunun için bu ülkenin her bir ferdini dinleriz, siyasi partileriyle görüşürüz bu ülkenin siyasi partileriyle görüşmek İsrail’le dostluk kurmaktan, İsrail’le görüşmekten çok daha iyidir.

Bu ülkenin siyasi partilerine duyduğunuz öfkenin, kinin onda birini terör devleti İsrail’e duyun sizi ayakta alkışlayalım. Hadi yarın bir açıklama yapın İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelmesin deyin sizi alkışlayalım. Sayın başkan Cumhur ittifakı liderlerinden Sayın Cumhurbaşkanı’nı, Sayın Bahçeli’yi, Sayın Destici'yi yazmışsınız da Doğu Perinçek’i unuttunuz mu yoksa yazmak mı istemediniz?” ifadelerini kullandı.