Başkan Paksoy: “Anaokulumuzun ihalesi 22 Nisan’da yapılacak”

Eğitime büyük önem verdiklerini ve bu alandaki yatırım ve projelerde de öncü olmak istediklerini vurgulayan Başkan Paksoy, “Müjdesini verdiğimiz anaokulunun ihalesi 22 Nisan’da yapılacak” dedi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü ile TOBB’un hayata geçireceği 154 ilçeye 154 okul projesi kapsamında Elbistan’a 8 derslikli modern yapıya sahip anaokulu inşa edileceğini anımsattı.

154 ilçeden birinin de Elbistan olduğunu dile getiren Başkan Paksoy, anaokulu binasının Kızılcaoba Mahallesinde bulunan Topraktepe İlkokulu yanına yapılacağını ve 8 derslikten oluşacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay başlatılan süreçle birlikte bu önemli eğitim yatırımının ihale aşamasına geldiğini vurgulayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Çok kısa sürede bu kadar yol kat ettik. Yapım maliyetini TOBB’la birlikte karşılayarak ilçemize kazandıracağımız 8 derslikli anaokulumuz Kızılcaoba Mahallesinde yer alan Topraktepe İlkokulu yanında inşa edilecek, 1220 metrekare kapalı alana sahip olacak. İhalesi Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca 22 Nisan’da gerçekleştirilecek. Okulumuz da inşallah 250 günde tamamlanıp çocuklarımıza kapılarını açacak” şeklinde konuştu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Yarınlarımızın sahibi olan çocuklarımıza bir eğitim yuvası kazandırmaya vesile olmak bizler için en büyük görevdir. Çocuklarımıza ve yeni nesillere daha güzel bir gelecek hazırlanması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şehrimize, çocuklarımıza ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. bizlerin taleplerini destekleyerek Elbistan’ımıza yeni bir okul kazandıran başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçenlere ilçemiz, üyelerimiz ve odamız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.