Başkan Mıhçı görevini teslim aldı

Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası’nın hafta sonu gerçekleştirilen olağan genel kurulundan galip çıkan Mehmet Mıhçı, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından oda başkanlığı mazbatasını Elbistan İlçe Seçim Kurulu Müdürü Alaettin Dinçer’den aldı. Oda başkanlığındaki görev değişiminin resmiyet kazanmasıyla birlikte de devir teslim programı düzenlendi. Başkan Mehmet Mıhçı, yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası’na geldi. Devir teslim öncesinde dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesildi. Daha sonra makamına geçen Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Mıhçı, selefi Ramazan Kaya’dan görevi teslim aldı.

Burada bir değerlendirme yapan Başkan Mıhçı, seçim sürecini geride bıraktıklarının altını çizerek, “Bize oy versin ya da vermesin her bir esnafımızın emaneti bizdedir. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız” dedi.

Devir teslim törenine katılan eski başkan Ramazan Kaya’ya, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Mehmet Mıhçı, “Zorlu bir seçim sürecini çok şükür kazasız ve sıkıntısız bir şekilde atlatarak bugün buraya geldik. Emeklerimizin karşılığını alarak ve değerli üyelerimizin de teveccühü ile benim için büyük anlam ifade eden bu görevi teslim aldık. Bu seçimin tek bir kazananı vardır o da gücümüzü aldığımız esnaftır. Bizim düsturumuzda ayrı gayri yoktur. Bu oda hepimizin. Esnafın derdi ile dertlenen, sıkıntılarına çözüm arayan ve yol gösteren bir anlayışla emaneti taşıma gayretinde olacağız. Allah utandırmasın. Bu süreçte bana ve ekibime destek olan, oy veren ya da vermeyen tüm üyelerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 4 yıl boyunca da bu görevi sürdüren Ramazan Kaya’ya da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra devir teslim için hazırlanan tutanak imzalandı.

Eski başkan Ramazan Kaya da, Başkan Mıhçı ve yönetimine başarılar diledi.