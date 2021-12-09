Başkan Kul’dan ‘Vatan size minnettar’ anonsu için teşekkür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce şehit aileleri ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Şehit yakınları ve gaziler, toplu taşıma araçları binerken kartlarını okuttuklarında “Vatan size minnettar” sesi yükseliyor.

S.S. 28 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Battal Karaca’yı ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, uygulamadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Kul, “İlçemizdeki halk otobüslerinde de bu uygulamayı hayata geçiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e, Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e ve S.S. 28 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Battal Karaca’ya gazilerimiz ve şehit yakınlarımız adına teşekkür ederim” dedi.