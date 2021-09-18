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Başkan Kul’dan Gaziler Günü mesajı

Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Gaziler Günü, iki kelimeyle anlatılacak bir gün değildir” dedi.

Başkan Kul’dan Gaziler Günü mesajı
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Gaziler ve şehit ailelerinin maddi hiç bir karşılık beklemeden manevî olarak yılda bir gün değil her gün hatırlanmayı istediğini belirten Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul, mesajında şu ifadeleri kullandı:

19 Eylül Gaziler Günü, iki kelimeyle anlatılacak bir gün değildir. Gazilerin ne acılar çektiğini kimse bilmez. Sadece o anı yaşayanlar bilir. Şehit ailesin evladının her anısında ne yaşadığını bir gazinin kendi eliyle bir bardak çay içemeyişi yemek yiyemeyişi bunları bizler şehit aileleri ve gaziler olarak her gün görüyor yaşıyoruz. Gaziler Günü’nde çelenk konacak ve bitecek. Gelecek yıla kadar ailesi, arkadaşları, akrabaları, dışında kimseler anmayacak. Gaziler ve şehit aileleri maddi hiç bir karşılık beklemeyen manevî olarak hatırlanmak ister bu hatırlanmayı samimi ve yılın her gününe yayılmasını ister. Bu vesileyle tüm gazilerimizin Gaziler Gününü kutlar; ahrete intikal edenlere rahmet ailelerine sabır ve onlara layık olmayı dilerim.”

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Başkan Kuldan Gaziler Günü Mesajı