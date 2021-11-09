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Başkan Kul: “Türkkan’ın milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, şehit yakınına yönelik küfürlü sözleri nedeniyle İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Kul: “Türkkan’ın milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz”
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Türkkan’ın ettiği küfrü tüm şehit aileleri ve gazilere yapılmış gibi addettiklerini vurgulayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren in kardeşinin Bingöl’de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz.”

Kul, “Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak; her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz” dedi.

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Başkan Kul: Türkkanın Milletvekilliğinden Istifa Etmesini Istiyoruz