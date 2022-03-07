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Başkan Kılıç’a güvenoyu

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Sendikası Afşin Şube Başkanlığının 12. Olağan Genel Kurulu’nda delegelerin güvenoyunu alan Mustafa Kılıç, yeniden bu göreve seçildi.

Başkan Kılıç’a güvenoyu
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Sendikası Afşin Şube Başkanlığının 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 161 delegeden 160’ı oy kullandı. Oy sayımının ardından Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç yeniden bu göreve seçildi.

Başkan Kılıç’ın yeni yönetimi şu şekilde oldu Şube Genel Sekreteri - Mehmet Akın Şube Mali Sekreteri - İlhami Göçer Şube Teşkilat Sekreteri - Ramazan Basut Şube Eğitim Sekreteri - Şeref Bal.

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Başkan Kılıça Güvenoyu