Başkan Kılıç’a güvenoyu

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Sendikası Afşin Şube Başkanlığının 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 161 delegeden 160’ı oy kullandı. Oy sayımının ardından Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç yeniden bu göreve seçildi.
Başkan Kılıç’ın yeni yönetimi şu şekilde oldu Şube Genel Sekreteri - Mehmet Akın Şube Mali Sekreteri - İlhami Göçer Şube Teşkilat Sekreteri - Ramazan Basut Şube Eğitim Sekreteri - Şeref Bal.