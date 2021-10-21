Başkan Kılıç: “Büyük bir zafer kazandık”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nde 12. Olağan Genel Kurulu’na esas teşkil edecek delege seçimleri 8 gün süren maratonun ardından tamamlandı. 2 bin 250 üye, 150 kişilik delegeyi seçmek için sandık başına gitti. Mevcut başkan Mustafa Kılıç’ın hazırladığı delege listesi, seçimlerin kazananı oldu.

Delege seçim maratonunu kazanan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, sendika binasının bahçesinde davullu zurnalı ve yemekli bir kutlama programı düzenledi. Buradaki etkinlikte konuşan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, kendisini ve ekibini destekleyen ve desteklemeyen tüm üyelerine teşekkür etti.

‘İşçinin iradesinin satın alınamayacağını herkes gördü’ diyen Başkan Kılıç’ın gündeminde ise, seçim sürecinde yaşananlar vardı.

Kendi deyimiyle ‘balkon konuşmasından’ seçim sürecine birçok kesim tarafından müdahale edilmeye çalışıldığını savunan Başkan Kılıç, oldukça sert sözlerle buna tepki gösterdi.

İşçilere oy kullanma hürriyetini kimse hediye etmedi. İşçilerin, kölelik düzeninden sendikalılığa geçişinin 150 yıllık geçmişi var. Siyasi partilerin toplantı salonlarında açık çek verenler oldu. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Bu, işçinin seçme-seçilme hürriyetine, anayasal hakkına hakarettir. Ama bunun da gereğini hepiniz yaptınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hiç kimseye bu hürriyetimizi vermedik. Bundan sonra da vermeceğiz. İşçinin hakkını, partilerde, konsorsiyumlarda pazarlayamayacaklar. Bu işçi hakkını şirket çantacılarına vermez. İş önlüğü, iş elbisesi giymeyen işe gelmeyen insanlarla karşımıza çıkıyorlar. Size ne kadar hizmet etsek; ne kadar gurur duysak azdır. Bizi onurlandırdınız ve gururlandırdınız” dedi.

İşçilerin, sendikacıyı kendileri için seçmesi gerektiğine vurgu yapan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, şöyle devam etti:

“Size kim hizmet edecekse onu seçin. Biz işçinin hizmetine talibiz. Bizi ancak işçi göreve getirir ve görevden götürür. Bizi işçi götürürse de başımıza taç ederiz. Ama bizi birileri atayamaz. 4 yıl önce vekilleri de getirerek bu bölgenin işçisi hiçbir yere gitmeyecek ve 5 bin kişi daha işe alınacak demediler mi? Nereye gitti bu TKİ’nin işçileri? Türkiye’nin dört bir yanına savurdular. Hani işçi hakkını savunacaktınız? Böyle mi savunacaksınız işçinin hakkını. Bu bölgenin insanını gurbetçi ettiniz. İşçinin hakkını savunan burada. İşçinin hakkı böyle savunulur. Büyük bir zafer kazandık. Bunu siz kazandınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hep beraber kazandık. Hep birlikte de mücadelemize devam edeceğiz.”

Kutlama programı, yemek ikramının ardından canlı müzik ve halaylarla ilerleyen saatlere kadar devam etti.