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Başkan Kılıç: “B Santralinin özelleştirileceği iddiaları yalandan ibaret”

Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin özelleştirileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başkan Kılıç: “B Santralinin özelleştirileceği iddiaları yalandan ibaret”
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Türkiye’nin en büyük termik santrali olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin, özelleştirileceğine dönük iddialara bir yenisi daha eklendi. Daha önceden bu sektörde faaliyet gösteren özel bir şirkete devredileceği dile getirilen dev enerji tesisi ile ilgili sosyal medya hesaplarından bakanlığa ait olduğu iddia edilen bir yazı dolaşmaya başladı. Yazıda, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin, bazı HES’lerle birlikte bu yıl içerisinde ihaleye çıkılarak özelleştirileceğine ilişkin bilgiler yer alıyordu.

Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EÜAŞ’tan da resmi bir açıklamanın olmadığı özelleştirme iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Bu yöndeki sosyal medya paylaşımlarının bilinçli olarak yapıldığını vurgulayan Başkan Kılıç, “İşçimizin moralini bozmaktan, motivasyonunu düşürmekten başka bir amacı olmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmesin” dedi.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin özelleştirilmesi ile ilgili siyasetçilerin de beyanları olduğunu hatırlatan Başkan Kılıç, “Bir süredir Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin devir iddiaları gündeme getiriliyor. Geçtiğimiz aylarda bazı siyasetçiler, santralin özel bir firmaya satılacağı ile ilgili beyanlarda bulunmuşlardı. Şimdi de kim tarafından yazıldığı bilinmeyen bir devir yazısı sosyal medyada dolaşıyor.  Herkes şunu bilsin ki; tesisin devri ya da satışı söz konusu değil. Bu konuda alınmış bir karar ya da resmi bir yazı da yok. Ancak ne hikmetse birileri bu konuyu ısıtıp ısıtıp kamuoyuna getiriyor. Buradaki amaç farklı. Hele ki son günlerdeki paylaşımlar maksatlı şekilde yapılıyor. Bu paylaşımların işçiyi demoralize etmekten başka bir amacı bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Özelleştirme ile ilgili sürecin başlaması ya da bu yönde adım atılması halinde ilk ağızdan açıklama yapacaklarını ve takipçisi olacaklarını vurgulayan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, “B Termik Santrali satıldı; Limak aldı gibi yalan haberler dolaşıyor. İşçi kardeşlerimiz başta olmak üzere kamuoyunun bu yalanlara itibar etmemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Kılıç: B Santralinin özelleştirileceği Iddiaları Yalandan Ibaret