Başkan Kemal Şahin: “Kendimizi esnafımıza adadık”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı ve başkan adayı Kemal Şahin, olağan kongre sürecine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

4 yıllık görev süresi boyunca, kendisini esnafa adadığını ve hiç kimseyi ötelemeden hizmet gayesinde olduğunu belirten Başkan Şahin, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın genel kurulu 8 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kongreye sayılı günler kala değerlendirmelerde bulunan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı ve başkan adayı Kemal Şahin, odanın 4 yıl önceki durumunu, ‘Harabe bir oda devralmıştık’ cümlesi ile anlatan Başkan Şahin, şöyle konuştu:

“8 Ocak’ta genel kurulumuzu yapacağız. Genel kurulumuza tüm üyelerimiz ve esnaflarımız davetlidir. Esnaflarımızla 4 yıl boyunca birlikte olduk. Atalarımızın dediği gibi, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz, 4 yıl önce bir harabe devralmıştık. Baş belirsiz, meydan ıssız; arandığında başkanın olmadığı, sadece ve sadece personelinin yönettiği bir odadan başkanın yönettiği bir odaya getirdik. Şimdiye kadar hiç kimseyi ötelemedik. Kimsesizlerin kimsesi olmaya çalıştık. Elbistan esnafının 7 gün 24 saat emrinde ve bir telefon kadar da yakınında olduk. Arayan bizi odamızda buldu.”

Her zaman esnaftan yana tavır aldıklarını ve odayı Türkiye genelinde söz sahibi bir duruma getirdiklerini vurgulayan Başkan Şahin, “Biz buraya seçilirken esnafa hizmet etmek için seçildik. Biz, işyeri olmayan birisi değiliz. Kağıt üstünde işyeri olanlar gibi esnaf odalarının başkanlığına aday değiliz. Biz, kendimizi esnafımıza adadık. Biz, diğer odalar gibi pırıl pırıl bir oda teslim almadık. Odayı, 350 bin lira SGK borcu ile devraldık. Harabe bir odadan bugün tertemiz, ferah ve modern bir binaya taşıdık. Hiçbir yerde bir kredisi ve temsil hakkı olmayan odamızı, tüm Türkiye genelinde söz sahibi ettik. Her türlü sorununda esnafımızın yanında olduk. Tarafımız her zaman esnaf oldu. Kiralar insin kepenkler inmesin ve alışverişini yerel esnaftan yapın Elbistan kazansın şeklindeki çeşitli kampanyalarla esnafımızın farkındalığını ortaya çıkardık. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapıp, esnafımıza doğrudan katkı sunmaya çalıştık. Esnafımızın derdiyle sürekli hemhal olduk” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde de esnafı yalnız bırakmadıklarını ifade eden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı ve başkan adayı Kemal Şahin, ‘Biz kocaman bir aileyiz’ cümlesi ile birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Pandemi sürecinde de esnafımızı yalnız bırakmadık. Gücümüzün ve odamızın imkanları dahilinde yardımlarda bulunduk. Açık pazar ve hal esnafımıza kira ötelemesi ve kira alınmaması imkanlarını sağladık. Nurhak ve Ekinözü esnafımız biz gelinceye kadar kooperatif kredisinde faydalanamıyordu. Halk Bank’ın direkt kooperatif kredisinden faydalandırdık. Esnafımızı zincir marketlere ezdirmedik. Kapanan şubelerin farklı yerlerde açılmaması için Elbistan Belediyesi’ne dilekçeler verdik ve kampanyalar düzenledik. Bankalarla defalarca kredi sözleşmesi imzaladık. Tercih esnafımızın; takdir Allah’ındır” değerlendirmesinde bulundu.