Başkan Kaya yeni dönem için adaylığını açıkladı

3 yıldan fazla bir süredir oturduğu başkanlık koltuğunda, esnaflara verdikleri sözleri tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Kaya, “Kederde de sevinçte de esnafımızın yanında olma gayretimiz sürecek” dedi.

2018 yılında yapılan seçimle göreve gelen Elbistan Esnaf ve Sanatkârlar Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya, yeni dönemde de bu göreve talip olduğunu açıkladı.

Sorunlara kalıcı çözümler getirmek ve esnaflar arasında gönül bağını güçlendirmek parolası ile yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Kaya, “Görev süremizde 3 yılı geride bıraktık. Seçilirken esnaflarımıza verdiğimiz sözler vardı. Bu sözlerden biri değişimdi. Esnaf ve çözüm odaklı bir anlayış sergileme sözü vermiştik. Çok şükür, bu sözümüzü de layıkıyla yerine getirdik. Esnaflarımızı bir araya getirmek ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla yılda bir kere olmak üzere esnaf günü düzenledik. Yine birinci derece yakınlarını kaybeden esnaflarımıza bu acı günlerinde destek olma ve yüklerini azaltma adına yemek yaptırılması işini üstlendik. Esnaflarımızın talebi doğrultusunda sanayi sitemize araç indirme-bindirme noktası yaptık. Esnaflarımızın düğün nişan gibi mutlu günleri ile cenaze ya da hastalık süreçlerinde de yanlarında olmaya gayret gösterdik. Pandemi sürecinde esnafımızın sağlığını ön planda tutarak temizlik, maske ve hijyen malzemesi desteğinde bulunduk” dedi.

Her zaman istişareye önem verdiklerini dile getiren Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı ve başkan adayı Ramazan Kaya, “Biz, tüm esnaflarımızla birlikte kocaman bir aileyiz. Esnafımızı da ailemizin birer ferdi gibi gördük. Hiçbir şekilde ayrım yapmadan; kardeşçe bir yönetim sergilemeye çalıştık. Yeni dönemde de bu ilkelerimizden şaşmadan esnaflarımızla birlikte yol yürümek istiyoruz. Verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın gururu ve sevinci ile yeni dönem de farklı projelerle esnaflarımızın karşısına çıkacağız. İlerleyen günlerde projelerimizi detaylı şekilde esnaflarımızla paylaşacağız. Bu projelerden en çok önemsediğimiz konu ise eğitim bursu olacak. Esnaflarımızın öğrencilerine yönelik burs projemizi inşallah yeni dönemde hayata geçireceğiz.

Bu güne kadar, esnafımızın bize duyduğu güvene layık olmaya çalıştık. İnşallah yine esnafımızın teveccühü ile görevimize devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.