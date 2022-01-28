Başkan Kaya: “Esnafımızın güvenoyuna talibiz”

4 yıl önce kendisine emanet edilen bu göreve yeniden talip olduğunu belirten Başkan Kaya, “Verdiği sözü tutan bir yönetim anlayışı ile esnaf kardeşlerimizden güvenoyu isteyeceğiz” dedi.

Kazananın esnaf olacağını dile getiren Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı ve başkan adayı Ramazan Kaya, sağduyunun hakim olduğu bir seçim ortamı için tüm hazırlıklarını yaptıklarını anlattı.

Olağan genel kurulun 30 Ocak Pazar günü gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Kaya, “Göreve başladığımız ilk gün ne söylediysek bu gün de aynısını söylüyoruz. Biz, esnafımızın mutluluğunu kendi sevincimiz gibi, üzüntüsünü de kendi acımız gibi bildik. Kalplerimizi bir tutmanın gayretinde olduk. Bu sayede de ailemizin birer ferdi gibi gördüğümüz esnaflarımızla aramıza asla ayrı gayri girmedi. Aradan geçen 4 yılın sonunda ‘Hani verdiğiniz sözler nerede?’ dedirtmemek bizlere yeter. Verdiği sözün arkasında duran; esnafın sorununa kalıcı çözüm için çabalayan ve her şeyden önemlisi hesap verebilir yönetim anlayışı ile hareket ettik. Esnafın alın terinin kıymetini bilip; borçsuz harçsız bir oda haline geldik” diye konuştu.

Başkan Kaya, “Kardeşçe bir seçim atmosferi istiyoruz. Bunun için de sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Esnaflarımız, demokrasi şöleni olarak gördüğümüz 30 Ocak Pazar günü, gönül rahatlığı ile oylarını kullanacaklar. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın başımızın tacı ederiz. Esnafımızın teveccüh gösterip ve güvenoyu ile bize emaneti yeniden teslim etmesi halinde de yeni dönem için verdiğimiz sözleri gerçeğe dönüştürmenin gayreti içinde olacağız. Genel kurulumuz, başta esnaflarımız olmak üzere şehrimize hayırlar getirsin. Tüm esnaflarımızı 30 Ocak Pazar günü yapılacak olağan kongremize bekliyoruz. Tercih de karar da esnafımızın. Bize de hayırlısını dilemek düşer” değerlendirmesini yaptı.