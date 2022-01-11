Başkan Kaya: “Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın!”

Başkan Kaya, odanın kasasında 121 bin lira gibi bir rakam bulunduğunu ve kendisi dahil tüm yönetim kurulunun da tek kuruş maaş almadığını vurguladı.

Odanın özellikle mali açıdan kötü durumda olduğuna ilişkin iddialara da yanıt veren Başkan Kaya, esnafın emanetine sahip çıktıklarını; alnı ak ve başı dik bir şekilde seçime gireceklerini hatırlatarak, “Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın” dedi.

Yaklaşık dört yıldır oturduğu başkanlık koltuğunda, verdikleri sözleri tutmanın gururu ve mutluluğu ile esnafların teveccühüne yeniden talip olduklarını söyleyen Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya, “Et ve tırnak gibi olduğumuz esnafımızla gönül bağımız kopmayacak” diye konuştu.

Birinci önceliklerinin, esnafın sorununa kalıcı çözüm üretmek olduğunu yineleyen Başkan Kaya, ay sonunda gerçekleştirilecek genel kurulla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yılda bir kere olmak üzere esnaf günü düzenledik. Yine birinci derece yakınlarını kaybeden esnaflarımıza bu acı günlerinde destek olma ve yüklerini azaltma adına yemek yaptırılması işini üstlendik. Sanayi sitemize araç indirme-bindirme noktası yaptık. Esnaflarımızın düğün nişan gibi mutlu günleri ile cenaze ya da hastalık süreçlerinde de yanlarında olmaya gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.

Son dönemde odanın mali yapısıyla ilgili kara propaganda yürütüldüğünü anımsatan Başkan Ramazan Kaya, şöyle devam etti:

“Odamızı, gizli kapalı kapı arkasında yönetmedik. Bizim her şeyimiz şeffaf. Biz, odayı teslim aldığımız 2018 yılında kasada 7 bin 300 lira para vardı. Şuanda ise bu rakam 121 bin lira. İsteyen her üyemiz, bilançoyu rahatlıkla görebilir. Esnafın alın terinden kestiği paranın bir kuruşuna dahi halel getirmedik. Ne ben ne de yönetimimdeki arkadaşlarım 4 yıl boyunca bir lira dahi maaş almadı. Bu hakkımızdan feragat ettiğimize dair yönetim kurulu kararımız da ortadadır. Bu yönde kara propaganda yapanları da Allah’a havale ediyoruz. Yaptıklarımız esnafımızın takdirindedir. Odamızın tek kuruş dahi borcu yok. Biz, 4 yılda odanın bütçesini bu seviyelere getirdiysek daha önceki 8 yılda bu odanın parası nerelere harcandı? Esnaf için siz ne yaptınız? Bizi bu şekilde itham edenler önce bu sorunun cevabını versinler.

Bizim için ‘sanayiyi ele geçirmeye çalışıyorlar’ diyerek dil uzatanlar, şimdi kendileri bu yola başvuruyor. Esnafımız, her şeyin farkında. Bizim tek gayemiz, esnafımızın derdiyle dertlenmek oldu. Biz, esnafımızın ekmeğini arttırmanın ve alın terine sahip çıkmanın dışında bir amaç gütmedik. Bu makam bize esnafımızın emanetidir. Emanete hıyanet etmek de bizim kitabımızda yok. İftira ve karalama ile varılacak yer bellidir. Bizim duruşumuz da milim şaşmamıştır. Esnafımızın teveccüh gösterir ve emaneti yeniden alırsak da asla şaşmayacaktır. Esnafın sırtından değil, esnafımızla omuz omuza vererek odamızı daha ileriye götüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Genel kurulun yapılacağı salonla ilgili de bir takım mesnetsiz iddialar ortaya atıldığını hatırlatan Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya, “Malum olduğu üzere genel kurulumuzu 30 Ocak’ta yapacağız. Genel kurulumuz için salona herhangi bir kira ücreti ödemeyeceğiz. Sadece üyelerimize ikram edeceğimiz yemek için ödeme yapacağız. Bunu bile kara propagandaya dönüştürdüler. Sanayi sitemizdeki salonumuzun ısıtması yok. Karda kışta sabahtan akşama kadar esnafımızı mağdur etmek istemedik. Ailemizin birer ferdi olarak gördüğümüz esnafımızın, seçim günü sıcak ve ferah bir ortamda oy kullanmasını sağlamanın neresi kötü. Çamur at izi kalsın diyenlerin unuttukları şey; çamurun ilk kendi ellerine bulaştığıdır.

Yeni dönemde inşallah yönetim kurulu üyelerimiz Metin Dokur, Cuma Ceyhan, Mehmet Yılmaz, Mustafa Kılınç, Ümit Karataş ve Hacı Doğan’la birlikte, esnaf odaklı projelerimizi sürdürmek istiyoruz. Sanayi sitemize PTT merkezinin yeniden açılması ve ATM bırakılması noktasında da kararlılıkla çalışacağız. ” değerlendirmesini yaptı.