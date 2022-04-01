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Başkan Gürbüz’den Ramazan ayı mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan Ayı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürbüz’den Ramazan ayı mesajı
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Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olduğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm vatandaşlara Ramazan ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gürbüz, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan Ayı, ilahi rahmetin müminlerin gönüllerini doldurduğu müstesna bir aydır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde saklayan aydır. Bu ay bize hatırlatıyor ki, biz hepimiz yarımız, ancak bir olarak, birlikte olarak tamamlanabiliyoruz. Bu açıdan bu mübarek günler hürmetine rabbimizden niyazımız, ayrılıkların bir kenara bırakılarak birlikteliğin, barışın ve paylaşımın hakim olduğu bir dünyaya kavuşmaktır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Hadis-i Şerif´inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlarımıza daha fazla el uzatmalı, komşu ve akrabalarımız daha fazla hatırlanmalıdır.

Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyor, hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum” dedi.

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Başkan Gürbüzden Ramazan Ayı Mesajı