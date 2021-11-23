Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Gürbüz, mesajında, “Öğretmenlerimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ideal insan yetiştirme gayesi ile büyük bir özveri ve fedakârlıkla böylesine kutsal bir görevi yerine getirmektedirler” dedi.

Geleceğin büyük Türkiye’sinin inşasının öğretmenlerin azmi ve gayreti ile gerçekleşeceğini vurgulayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin en ideal şekilde yarınlara hazırlanması öğretmenlerimizin şefkatli yürekleri ile gerçekleşecektir. Köklü medeniyetimizin bugünlere ulaşmasında hiç şüphesiz öğretmenlerimizin yeri önemlidir. İstikbalimizin aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşması yine öğretmenlerimiz ile gerçekleşecektir. Çocuklarımızın, zihin ve gönül dünyalarının gelişmesine katkı sağlayan öğretmenlerimiz, milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözü öğretmenliğin önemini ortaya koymaktadır. Hayatlarını, eğitime ve öğretime adayan öğretmenlerimiz her yeni neslin yetişmesinde büyük bir öneme sahiptirler. Büyük hedeflere doğru milletimiz ile yürüdüğümüz bu yolda 2023, 2053 ve 2071’in Türkiye’si çok daha modern, çok daha gelişmiş olacaktır. Bizler inanıyoruz ki yeni Türkiye’nin inşasında öğretmenlerimiz; topluma karşı sorumluluk duyan, geniş bir dünya görüşüne sahip, yapıcı ve üretken nesilleri yetiştireceklerdir. Büyüyen Türkiye’nin aydınlık yarınlarına öğretmenlerimizin yetiştirdikleri özgür düşünceli, sorgulayan, nitelikli nesiller sayesinde çok daha kolay ulaşılacaktır.

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”