Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
 Son kurada hastaneye verilen kadrolar hayal kırıklığına yol açtı
 Son kurada hastaneye verilen kadrolar...
Müftü Kılınç’tan Miraç Kandili mesajı
Müftü Kılınç’tan Miraç Kandili mesajı
Valilikten ikinci el eşya ve hurda satışı için genel emir
Valilikten ikinci el eşya ve...
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılandırması imkanı
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılandırması...
Hastane ihalesi iptal edildi
Hastane ihalesi iptal edildi
banner191
banner162

Başkan Gürbüz’den Miraç Kandili mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürbüz’den Miraç Kandili mesajı
banner167

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürbüz, İslam Âleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili’nin günahlarımızdan ve hastalıklardan arınmaya vesile olmasını diledi.
Başkan Gürbüz mesajının devamında, “İslam Âleminde  ‘Allah'a yükseliş ve arınma’ olarak kabul edilen Miraç Kandili’nin günahlarımızdan ve hastalıklardan arınmaya vesile olmasını dilerim. Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz, güzelin, adaletin doğruluğun rehberi olmuştur. İnsanlık O'nun Miraç'ta vakıf olduğu ilahi sırlarla aydınlanmış, yine O'nun (sav) getirdiği ilahi prensiplerle doğru yolu bulmuştur. Böyle bir Peygambere (sav) ümmet olmak bizler için şereflerin en yücesidir. Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (sav) yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur.
Böyle mübarek gün ve geceler, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu Mübarek gecede başta Miraç mucizesinin gerçekleştiği Mescidi-i Aksa topraklarının da bulunduğu İslam coğrafyasını ve tüm dünyayı saran her türlü hastalık ve musibetlerden kurtulmasını dilerim. Kılınan namazların, edilen duaların kabul olması umuduyla, tüm İslam Âleminin ve insanlığın barış ve huzur içerisinde olmasını diliyor Miraç Kandilinizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler