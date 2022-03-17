Başkan Gürbüz’den Berat Kandili mesajı

Berat Kandili’nin, insanların kendisini yenilemesi açısından büyük bir fırsat olduğunu belirten Başkan Mehmet Gürbüz, manevi duyguların kuvvetlendiği bu gecenin hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Gürbüz mesajının devamında, “Berat Kandili, Allah'ın lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek biz kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar açtığı, mübarek üç aylar içerisindeki faziletli gecelerden bir tanesidir. Kutsal geceler; iman, ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi manen planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için şüphesiz büyük bir fırsattır.

Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden olan Berat Kandili'ni vesile bilerek yüce Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, kırgınlıklara son vererek İslam âleminin huzuru için dua etmeliyiz. Vicdan muhasebesi için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en güzel duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece ülkemize ve tüm İslam âlemine mübarek olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle Berat Kandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlı olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızın kandilini tebrik ediyorum" dedi.