Başkan Gürbüz’den altyapı ve asfalt açıklaması

Altyapı yatırımları tamamlanan yerlerin asfalt dökme çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Gürbüz, “Çalışmaların devam ettiği bölgelerde ise yama yapmak zorundayız” dedi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Asfaltlama çalışması yaparken biz öncelikle altyapı yatırımlarının tamamlanmasını önemsiyoruz. Çünkü Asfalt çok maliyetli bir iş. 1 km’lik bir asfaltın bize maliyeti 1 milyon lira civarında. Haliyle biz altyapı yatırımları tamamlanmış caddelerimizde yenileme faaliyeti yapıyoruz. Aksi halde yama çalışmaları yapıyoruz. Elbistan şu anda neredeyse alt yapısının tamamının yenilendiği bir şehir. İçme suyuyla ilgili ocak ayı ile beraber yeniden kazılar yapılacak ve şebeke suyumuzun bütün isale hatları değiştirilmiş olacak. Şu anda kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Doğalgaz yüzde 70 oranına geldi, onu da yüzde 100’e tamamlayabilmekle ilgili bir çabamız var.

Bu altyapı çalışması yürüten kurumların tamamı AKEDAŞ, KASKİ, büyükşehir belediyesi bunların tamamı bizim kurumumuzun dışında altyapı yapan kurumlar. Havai hatların özellikle yerin altına alınması noktasında da Elbistan Belediyesi’nin ısrarıyla yatırım programını artırmış oldu. Biz burada yatırımcı kurumlara şunu söyledik. Önceliğiniz hangi cadde ve sokaklardaysa o sokak ve caddelerde herhangi bir yatırım yapmayalım, bunların tamamlanmasıyla beraber asfaltlama çalışmasını yapalım istedik. Ama orada da şöyle bir sorunla karşı karşıyayız.

Maalesef KASKİ bütçesinin çoğunu yurtdışından sağladığı için ihale süreçleri biraz uzun sürüyor. Onların tamamlanmasını bekliyorlar. Şu an için Elbistan’da içme suyu, kanalizasyon, havai hatların yerin altına alınması, doğalgaz, katı atık bertaraf, atık arıtma bunların tamamı yenileniyor. Bu bir şehir için yaklaşık iki üç yıl sürmesi gereken çalışmalardır ama Elbistan’da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Dolayısı ile ben büyükşehir belediyesine de çok teşekkür ediyorum. Ama tabi ki bu imalatlar yapılırken bazı eksiklikler de beraberinde geliyor. Yani tahrip edilen yerler çok hızlı bir şekilde yapılamıyor, bu da vatandaşlarımız tarafından tabi hoş karşılanmayan bir durum. Bunu ilgilileriyle yetkilileriyle görüşerek hızlandırmaya gayret gösteriyoruz. Biz kazı çalışmaları yapmıyoruz. Biz tamamen kazı çalışması tamamlanan yerlerde, alt yapısı biten yerlerde asfalt yenileme işlemlerini yapıyoruz” diye konuştu.

Kentteki yaşam konforunun yükseltilmesi adına bütün müdahalelerin yapılmaya çalışıldığına değinen Gürbüz: “Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak daha güvenli sağlıklı bir şehirleşme için yaklaşık 40 km’lik asfalt serimi yaptık. Şehir merkezinde 2019 ve 2020 yılarında yapmış olduğumuz yerlerin bir kısmını tekrardan asfaltlama ihtiyacı oldu. Önümüzdeki ocak ayı ile beraber içme suyunda da yine kazım gerçekleştirecekler. Onun için biz sadece belli yerlerde artık yama çalışması yapacağız. Vatandaşlarımızın da hoşgörüsüne ve anlayışına sığınıyorum. Çünkü bu devletimizin milletimizin parası. O yatırımlar tamamlanmadan sürekli asfalt yapıp sürekli kazınması çok ciddi bir israf. Dolayısı ile bir yama yapacağız sadece bazı yollarda. Onun için hoşgörülerine sığınıyorum” ifadelerini kullandı.