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Başkan Gürbüz’den Akedaş‘a teşekkür ziyareti

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Elbistan’daki yoğun çaba ve gayreti nedeniyle Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Başkan Gürbüz’den Akedaş‘a teşekkür ziyareti
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Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Kahramanmaraş’ın karasal iklime sahip ve kış şartlarının yoğun hissedildiği Elbistan ilçesinde bölgenin iklim yapısına uygun yatırım planlaması doğrultusunda gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları karşılık buldu.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi ziyaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz,  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Dilek Çevik ve Ahmet Özalp, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz’a gerçekleştirilen çalışmalar ve yatırımlar için teşekkürlerini iletti.

Akedaş Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Elbistan’da yapmış olduğu hizmetler ile ilgili memnuniyetini ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, ayrıca Elbistan Belediyesi’nin düzenlediği festivale verilen destek için de teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz ise yerel yönetimlerle birlikte uyum içerisinde çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, sadece Elbistan’da değil sorumluluk sahası içerisinde yer alan tüm bölgelerde yatırımların hızla devam edeceğini, hedeflerinin ise her tüketicinin kaliteli ve kesintisiz enerji kullanımının sağlanması olduğunu ifade etti.

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Başkan Gürbüzden Akedaşa Teşekkür Ziyareti