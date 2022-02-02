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Başkan Gürbüz’den 3 aylar ve Regaip Kandili mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Regaip Kandili vesilesi ile yazılı bir kutlama mesajı yayımladı, Başkan Gürbüz mesajında, “Bu tür mübarek gün ve geceler, Rabbimize, karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemlidir” dedi.

Başkan Gürbüz’den 3 aylar ve Regaip Kandili mesajı
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Üç aylar olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine bir defa daha girmiş bulunmaktayız diyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Regaip Kandili’nin tüm İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Başkan Mehmet Gürbüz, mesajının devamında, “Halkımız arasında ‘üç aylar’ olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine bir defa daha girmiş bulunmaktayız. Peygamber Efendimiz, Recep ayın ilk günlerinde, ‘Allah’ım Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi ramazana ulaştır’ şeklinde dua etmiştir. Müslümanlar olarak her yıl, içtenlikle yaptığımız dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle ihya ederek huzur bulduğumuz Regaip Gecesi, bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair, duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler, dünyaya gelme gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin ve Elbistanlı hemşerilerimin üç aylarını ve Regâib Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların, Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

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Başkan Gürbüzden 3 Aylar Ve Regaip Kandili Mesajı