Başkan Gürbüz’den 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 12 Şubat ruhunu anlamanın, sadece silahlı bir mücadelenin kazanıldığını bilmek olmadığını belirten Başkan Gürbüz, "12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhunu öğrenmek, o ruhu oluşturan temel değerlerimizi anmak ve anlamaktır” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz mesajının devamında, “Bu yıl Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyoruz. 12 Şubat ruhunu anlamak ve idrak etmek, sadece silahlı bir mücadelenin kazanıldığını bilmek değildir. 12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhunu öğrenmek, o ruhu oluşturan temel değerlerimizi anmak ve anlamaktır. 12 Şubat'ı anlamak, bu milletin ruh kökünü, karakterini ve bu aziz milleti millet yapan temel değerleri idrak etmektir. 12 Şubat demek, bu milletin bir ve beraber olduğu zaman neler yapabileceğini anmak ve anlamak demektir. Kurtuluş mücadelesindeki ruhun, bu milletin inancından ve asaletinden geldiğini bu duygununda yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlar, bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum ” dedi.