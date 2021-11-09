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Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı
Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı
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Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı
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Adı tarihe altın harfler ile yazılan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83’üncü yıl dönümünde anılacak. Bu kapsamda yazılı bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün diğer milletler tarafından da rol model kabul edildiğini belirtti.

Başkan Gürbüz, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ilerisine taşıma gayesi ile çalışıyoruz. O ülkemizin ve necip milletimizin her zaman hak ettiği değeri görmesi için son nefesine dek çalışmış, canı pahasına yarınlarımız için mücadele etmiştir. Sadece milletimize değil, başka milletlerce de rol model kabul edilmiş ve adı, tarihe altın harflerle kazınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda her geçen gün gelişen ve büyüyen ülkemiz ile Cumhuriyetimizi dünya durdukça baki kılmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla cennet vatanımızın uğruna canını, kanını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimizi yâd ediyor, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz.”

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Başkan Gürbüzden 10 Kasım Mesajı