Başkan Gürbüz: “Yeni imar planı 250 bin nüfusa hizmet edecek”

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin yeni imar planı ve arsa satışlarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılında yenilenen 1/5000 ölçekli imar planının iptal edildiğini ve yeni planla ilgili de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Gürbüz, yeni uygulamaya dair bilgiler aktardı.

Yeni planda, Çiçek ve Karaelbistan Mahalleleri’nin de şehir merkezi ile bütünleştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“İmar planımız biliyorsunuz 2019 yılı sonrasında yenilendi. Ancak 1/5000 imar planlarımızda iptal söz konusu oldu. Yeni uygulamada, Çiçek ve Karaelbistan mahallelerimizi artık Elbistan kent merkezi ile bütünleştirmek istiyoruz. Neresi bunlar Karaelbistan ve Çiçek Mahalleleri. 190 bin kişilik nüfusa göre sosyal donatı dengesi ile hazırlanan Elbistan imar planı 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması ile beraber yaklaşık 250 bin nüfusa hizmet edebilecek bir plan haline gelecek. Karaelbistan ve Çiçek planları ile de bütünleştirmiş olacağız. Buradaki planlama çalışmaları çok uzun sürmeyecek. Biz imar planlama çalışması yapılırken de ruhsat çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Elbistan’da konut stokunun arttırılması gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’da bütün Türkiye’de olduğu gibi inşaat maliyetlerinden kaynaklı konut fiyatlarında ciddi bir atış oldu. Şu anda Elbistan’da 1 buçuk milyona konut satışı yapan firmalar var. En yüksek rakamlardan bahsediyorum. Kahramanmaraş’ta yaklaşık 4 milyon civarında satışı gerçekleştirilen konutlar var. Bu da biz belediyelere şöyle yeni bir görev yüklüyor. Bu imar planlarında bizim yeni konut alanları oluşturmamız gerekiyor ve konut stokunu artırmamız gerekiyor. Tabi ki burada inşaat maliyetlerinden kaynaklı bir zamlanma söz konusu ama aynı zamanda arsa maliyetlerinden de kaynaklı ir fiyat artışını öngörebiliriz.

Dolayısıyla arsa maliyetlerini çekecek daha uygun ekonomik vatandaşlarımıza sağlayabileceğimiz arsalar üretmeyi düşünüyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde inşallah imar planı sonrası parselasyonu yapılmış, vatandaşlara satışını gerçekleştirebileceğimiz kamu arazileri değil, özel sektöre arazilerinin vatandaşımızın, imarsızın imara geçtiği arsaları yani tarla vasfından imarlı arsa vasfına geçen arsaları göreceğiz demektir. Bu da bence konut fiyatlarının aşağı düşmesi ile ilgili önemli bir katkı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Değerlendirmelerinin son bölümünde mülkiyeti belediyeye ait arsaların satışı ve imar planı ile ilgili eleştirileri yanıtlayan Başkan Gürbüz, muhalefetin eksik bilgi ile hareket ettiğine vurgu yaptı.

Elbistan’da 52 bin 530 metre kare civarında arsa satışı yapıldığının bilgisini veren Başkan Gürbüz bunun karşılığında 69 bin 967 metre kare arsanın da kamulaştırıldığını hatırlattı.

Toplamda yüzde 73 kamulaştırma ve tahsis yapılırken yüzde 27 satış yapıldığına değinen Başkan Gürbüz, son 20 yıl içerisinde yapılan kamulaştırma ve arsa satışlarını, dönem ve rakamlarıyla açıkladı.

Muhalefeti matematik eğitimi almaya davet eden Gürbüz, eleştirilerin de vicdanlı bir şekilde yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.