Başkan Gürbüz: “Tüm ekiplerimizle sahadayız”

Elbistan Belediyesi, kenti kaplayan kar yağışıyla birlikte, küreme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. İlçe merkezinde yer yer 40 santimetrenin üstüne çıkan kar nedeniyle kapanan ana caddelerden başlamak üzere çok sayıda iş makinesi ve personelle birlikte gece boyunca çalışma sürdürüldü. Çalışmalar, sabah saatlerinde de devam etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent merkezindeki kar temizliği çalışmalarını yerinde inceledi. Esnaflar ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Gürbüz, yaptığı değerlendirmede, tüm ana yolların açıldığını söyledi.

2 bin 500 km² alanda çalıştıklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “Son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı günlerdeyiz. 18 Ocak Salı günü başlayan kar yağışı saatlerdir aralıksız olarak devam ediyor. Tüm ekiplerimizle sahadayız. 50 civarında iş makinesi ve 300 personelimizle sahada çalışıyoruz. Tüm ana yolları açmış bulunmaktayız. Kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. 2 bin 500 km² kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yollarımızda ekiplerimiz seferberlik halinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kar yağışı sonrasında havanın açmasıyla birlikte kentteki sıcaklıkların da eksi 18’e kadar düşeceğini hatırlatan Başkan Gürbüz, “Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre önümüzdeki birkaç gün hava eksi 18 dereceleri görecek. Biz, belediye olarak teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için görev başında olacağız. Hemşerilerimize çok daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Araçlarımızı kaza yaşanmaması için yol kenarlarına bırakmayalım” hatırlatmasında bulundu.