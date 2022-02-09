Başkan Gürbüz, sektör temsilcileri ile imar planını görüştü

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Elbistan Temsilciliği’nde düzenlenen toplantıda Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mimar ve mühendislerle imar planı ve imar hareketliliğiyle ilgili sorunlarını, beklentilerini konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Gürbüz, Elbistan’ın sorunlarını hep birlikte çözmeyi amaçlarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada inşaat mühendisleri ve mimarlar odasının ev sahipliğinde Elbistan’ı 2024’e taşıyacak, on yıllar sonrası inşallah imar planı ve imar hareketliliğiyle ilgili sorunlarını, beklentilerini konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Biz Elbistan’da bu işe gönül vermiş, inşaat sektörü ile uğraşan hem yapım süreçlerinde hem de planlama projelendirme aşamalarında görev tüm odalarımızla bu süreçleri yöneteceğiz. İddiamız şu; Türkiye’deki en dinamik, en şeffaf, en saydam planlama süreçlerini hayata geçirmek. Bu arada büyükşehir belediyemizin Elbistan Belediyesi’ne vermiş olduğu vermiş olduğu bir yetkiyi paylaştım meslektaşlarımla. 1/5000 imar planı hazırlama yetkisini büyükşehir belediyesi Elbistan Belediyesi’ne verdi. Karaelbistan, Çiçek ve 14 merkez mahallemizin bütünleşik imar planını şubat ayı içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu ve buna benzer toplantıları her ay düzenli olarak yapmayı odalarımızla beraber yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bu süreç dinamik bir süreç. Meslektaşlarımızın beklenti ve taleplerini alıp, yeni planlama sürecine bunu yansıtmamız gerekiyor.”

Başkan Gürbüz, “Bu sürecin çok sağlıklı ilerleyeceğini ve Elbistan’ın sorunlarını hep birlikte çözeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden emek veren, fikir üreten, görüş bildiren tüm meslektaşlarımıza ve odalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar çok ciddi bir özveri ile müdür ve teknokrat arkadaşlarımızla getirdiğimiz bu süreci inşallah odalarımız ve meslektaşlarımız ile şekillendirip, nihai kararda Kahramanmaraş Büyükşehir Meclisimizden alacağımız kararla 1/5000 planımızın onaylanmasıyla elde etmiş olacağız. Emekleri nedeniyle ve bundan sonraki süreçteki katkıları nedeniyle tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Temur ise yaşanabilir, gelişen bir Elbistan oluşturmak istediklerini vurgularak, “Aramızda jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri, mimarlar, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri ve harita mühendisleri arkadaşlar var. Yani Elbistan’da teknik kadro şu anda faal olarak çalışan arkadaşlarımız, belediye imar planı ile ilgili başkanımızın bizlere sunmuş olduğu bilgileri aldılar. Hepimiz bir bütün olarak Elbistan’ın geleceği, şekillenmesi, gelişmesi ve ileriyi görebilmemiz için belediye başkanımızın yapmış olduğu gayretlerde destek olacağız. İmar planının daha düzgün, hiç kimse bir rant peşinde değil, çıkar peşinde değil. Bizim amacımız teknik insanlarız halkımıza belediye başkanımızın da çabaları ile yaşanabilir, gelişen bir Elbistan oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle sizlerin aramıza katılarak bizlere yardımcı olmanız ve aynı zamanda da belediye başkanımızın bizleri bilgilendirmesinden, bizimle birlikte olmasından çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. İnşallah Elbistan’ın yararına olan işleri beraber yapmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz katılımcıların sorularını cevaplandırdı.