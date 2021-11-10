Başkan Gürbüz: “Sanayi sitesinde 2.etabın adımı atılıyor”

Hizmet alanının satışının, şehir merkezinde kalan esnafların sanayi sitesine taşınmasının yolunu açacağını bildiren Başkan Gürbüz, böylelikle kentin daha nitelikli ve kapsamlı bir sanayi merkezine kavuşacağını söyledi.

Elbistan Belediyesi’ne ait yaklaşık 24 dekar alana sahip hizmet alanı, sanayi sitesine eklenmesi amacıyla ihale düzenlenecek. Söz konusu alan 84 parsel halinde satışa sunulacak ve sanayi esnafına da yeni iş sahaları açılmış olacak.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yunus Ağır’la birlikte, sanayinin ve esnafın geleceğini de yakından ilgilendiren bu adımla ilgili esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Gürbüz, görüşmeler sonrası yaptığı değerlendirmede en dikkat çekici cümle, ‘Sanayi esnafını, uygun koşullar, ekonomik ve taksitli bir ödeme planıyla mülk sahibi etmek istiyoruz’ oldu.

Tüm esnafların sanayi sitesinde kümelenmesi amacıyla bu adımı attıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan’da çarşı merkezde kalmış küçük sanayi esnafımızı, sanayi sitesine taşımak bir düşüncemiz olduğunu seçimden önce dile getirmiştik. Bu yönde de bir taahhüdümüz olmuştu; bugün de bunu hayata geçiriyoruz. Sanayi kooperatifimizle birlikte çarşı merkezde kalan küçük esnafımızı taşımayla ilgili kararlılığımızı önümüzdeki günlerde hayata geçirmiş olacağız. Yaklaşık 84 parseli satışa sunuyoruz. Küçük sanayi esnafımız için bu satışı gerçekleştiriyoruz. Alıcılara 6 ay gibi bir ödeme kolaylığı sunacağız. Bu 84 parselin içerisinde kendi sosyal donatı alanları ve ticari merkezleri yer alacak.”

Küçük sanayi sitesinin kapasitesinin dolduğunu anımsatan Başkan Gürbüz, söz konusu satışla da 2.etabı başlattıklarına işaret etti.

Başkan Gürbüz, “Bizim ikinci etap sanayi bölgesine ihtiyacımız var. Bunun ilk adımı hizmet alanının sanayiye katılması. Böylece 2.etabı gerçekleştirmiş olacağız. Arkasından da etrafındaki diğer boş parsellerin katılması ile geniş ve devasa bir sanayi sitesine kavuşmamız anlamına geliyor. Elbistan, böylece 350 bin nüfusa hizmet sunacak 2 etap sanayi sitesine sahip olacak. Sadece Elbistan’a değil diğer illere de hizmet veren bir sanayi sitesine kavuşacağız. Sanayi sitemizin bu şekilde nitelik kazanması ve büyümesi, birçok sorunun da önüne geçilmesini ve alternatiflerin artmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

‘Küçük sanayi sitesini büyütüp tüm esnafımızın kümelendiği bir yapıya kavuşturacağız’ diyen Başkan Gürbüz, “Hem şehir merkezindeki dağınıklığın önüne geçmiş olacağız. Artık şehir merkezindeki ticari yapıların tanımları daha da netleşecek. Uygun ve uzun vadeli, taksitli, ekonomik bir şekilde sanayi esnafımızı mülk sahibi yapacağız. Bu konuda da kooperatifimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda sona gelindi” değerlendirmesini yaptı.

İhale takviminin belirlendiğinin de bilgisini veren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Ayın 17’si itibariyle satışa sunacağız. Belediye hizmet alanımızı sanayi esnafımıza terk ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bir il düzeyinde bir küçük sanayinin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz” cümleleri ile sözlerini tamamladı.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Yunus Ağır da; “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e esnaflarımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız sanayi noktasında bizleri hiç yalnız bırakmadı. Şuanda yeni işyeri açmak isteyen kardeşlerimiz işyeri bulamıyor. Belediye hizmet alanı sanayiye katılarak yeni iş alanları oluşacak” dedi.